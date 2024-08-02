Мобілізація по-новому: чи повинні українці з інвалідністю проходити ВЛК

В ТЦК та адвокати роз'яснили ситуацію про те, чи потрібно людям з інвалідністю та в яких випадках йти на медобстеження.

Після того, як набув чинності новий закон про мобілізацію, час від часу постає питання про те, чи повинні українці, які мають інвалідність або які отримали її після 24 лютого 2022 року, повторно проходити медичний огляд чи військово-лікарську комісію (ВЛК). Доволі часто цим питанням українці цікавляться і зараз в соцмережах, ставлячи питання в профільних групах.

Ситуацію в коментарі для ТСН.ua роз’яснили в територіальному центрі комплектування (ТЦК) та адвокати Катерина Аніщенко і Роман Сімутін, які спеціалізуються зокрема і в питаннях мобілізації.

"Наявність посвідчення про інвалідність само по собі дає право на відстрочку", - коротко відповіли ТСН.ua в одному з районних ТЦК Києва, де ми запитали про те, чи потрібно особам з інвалідністю (якщо вона отримана після 24 лютого 2022 року) проходити ВЛК.

Своєю чергою, адвокатка Катерина Аніщенко так прокоментувала ситуацію: "Дуже розпливчато прописано те, що в разі сумнівів в інвалідності людину можуть направити на ВЛК. ВЛК і МСЕК – це дві різні комісії. Остання дає групу інвалідності, ВЛК – це військово-лікарська комісія. Остання не може визначати ступінь втрати працездатності. Що робити людям, які мають інвалідність? Я вважаю, що людям, які мають групу інвалідності (2 або 3), не треба йти на ВЛК, тому що є постанова Кабміна, в якій зазначено, що особа, яка має право на відстрочку від мобілізації або не підлягає мобілізації, не повинна проходити ВЛК. Змін до цієї постанови внесено не було".

Та додає: "Якщо у військовозобов’язаного взагалі немає військового квитка, але є інвалідність, то скоріш за все його направлять на ВЛК. Щоб отримати військовий квиток – потрібно пройти ВЛК. Але якщо є військовий квиток навіть радянського зразка, то його не мають права направляти на військово-лікарську комісію".

Адвокат Роман Сімутін, який неодноразово коментував нюанси мобілізації, каже, що ті, хто отримав інвалідність навіть після 24 лютого 2022 року не зобов’язані йти на проходження ВЛК: "До лютого (2025 року – Ред.) повинні пройти ті, кого раніше було визнано обмежено придатним. Зараз такого статусу не існує. А ті, хто має групу інвалідності – вони взагалі мають право на відстрочку. ВЛК не має ніякого відношення до МСЕК. У них різні критерії. Ті, хто має групу інвалідності можуть підлягати мобілізації тільки за згодою".

Відстрочки не буде! Мобілізують тих, кого раніше не чіпали!

Раніше повідомлялось про те, чи погодяться військові на мирні переговори з Росією.

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