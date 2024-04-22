Мобілізація по-новому: чи створять "спецназ" для пошуку ухилянтів

Днями в соцмережах з’явились чутки про те, що мобілізація в Україні буде посилена ще більше. В деяких Telegram-каналах було розповсюджено повідомлення про те, що начебто зараз в силових структурах обговорюється питання створення окремого великого підрозділу, який буде займатись пошуком та доправленням ухилянтів до ТЦК. Крім цього, з’явились чутки, що начебто військові звернулись до Офісу президента, щоб там посприяли створенню цього підрозділу в лавах Нацполіції.

Джерела ТСН.ua безпосередньо в Нацполіції на питання про те, чи відповідає це дійсності, відповіли, що в їхній структурі зараз проводиться низка нарад, де обговорюється допомога поліції представникам ТЦК.

"Але зауважимо, що поліція не видає повісток. Ми залучені до пошуку ухилянтів, але цим займається не спеціально створений підрозділ. Про нього, до речі, не йдеться", — повідомили нам в Нацполіції.

До цього силовики додають, що сьогодні відбувається Ставка верховного головнокомандувача. "Не виключається, що сьогодні буде обговорюватись питання допомоги поліції щодо цього питання. Яким буде рішення — про це буде повідомлено", — розповіли нам правоохоронці.

Зі свого боку, адвокат Ростислав Кравець, який знається зокрема на питаннях мобілізації, в коментарі для ТСН.ua так висловився щодо ймовірного створення такого підрозділу в лавах правоохоронців: "Я вважаю, що це тупіковий шлях, коли на таке будуть витрачатися зусилля та кошти. Держава таким чином намагається демонструвати наявність свого репресивного апарату, за допомогою якого хочуть проводити мобілізацію. Це може тільки погіршувати ситуацію. Зробити окремий підрозділ — це не призведе до якогось покращення ситуації з мобілізацією та військовим обліком. Вчергове може піднятись рівень суспільної напруги".

До цього Кравець додає, що, на його думку, глобальне залучення поліції до пошуку ухилянтів нашкодить розкриттю інших, більш тяжких, злочинів.

Водночас джерела ТСН.ua в Офісі президента спростували те, що зараз триває обговорення створення окремого підрозділу в поліції, який би займався пошуком ухилянтів.

Раніше повідомлялось про те, чому в Україні мало чоловіків від 18 до 30.

Читайте також: