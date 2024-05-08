Мобілізація по-новому: чи варто стояти в чергах до ТЦК - у парламенті відповіли

Довжелезні черги до ТЦК та СП не зникають у Києві. Велике скупчення чоловіків на початку тижня спостерігалося біля будівлі колишнього військкомату у Дніпровському районі.

ТСН.ua з’ясовував, що думають з цього приводу у парламенті та коли зникнуть черги.

Чи варто стояти у черзі до ТЦК?

За словами народного депутата Федора Веніславського, черги біля ТЦК є наслідком того, що наші громадяни не до кінця розуміють усі можливості, які надані їм новим законом про мобілізацію для актуалізації персональних даних.

"Фізичне відвідування ТЦК – це лише один із можливих варіантів. Адже, окрім цього, люди можуть скористатися послугами у Центрах з надання адміністративних послуг чи електронним кабінетом військовозобов’язаного", - розповідає ТСН. ua Федір Веніславський, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він додає, що вчора (7 травня) на засіданні парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки була присутня заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко.

Що обіцяють у Міноборони?

"Вона розповіла, що вже з 18 травня запрацює у експериментальному чи тестовому режимі електронний кабінет військовозобов’язаного, через який можна буде оновити всі свої персональні данні і ні у які черги не потрібно буде йти. Тому насправді ніяких проблем з цим немає. Це просто наслідок нездорового ажіотажу, який був штучно створений та підігрітий, а зараз люди побачивши це, теж йдуть у черги – бо усі йдуть", - розповідає Федір Веніславський.

Народний депутат додає, що він особисто взагалі не бачить проблем з оновленням даних у ТЦК, але зазначає, що це питання народні депутати все ж розглядали на засіданні оборонного Комітету.

"Розглядаючи це питання, ми підкреслювали, що представники ТЦК та СП мають максимально приділяти час та увагу тому, щоб громадяни не стояли у чергах та могли швидко оновлювати свої дані", - зауважує народний депутат.

Слідкують за порушеннями з боку ТЦК

Загалом він каже, що оборонний Комітет уважно слідкує за усіма скандальними новинами, які пов’язані з роботою ТЦК та дає їм максимальну оцінку.

"Якщо у діях представника ТЦК є порушення нормативно-правових актів, які регламентують порядок здійснення ними їх повноважень, то безперечно, що це є підставою для притягнення таких осіб до відповідальності – адміністративної або кримінальної. Постійно правоохоронні органи реєструють такі провадження за скаргами громадян, а далі все відбувається відповідно до процедурних норм КПК або кодексу про адміністративні правопорушення – складаються протоколи, тривають розслідування, розглядають справи у судах", - каже Федір Веніславський.

Народний депутат додає, що, на жаль, у цьому питанні людський фактор завжди буде мати місце.

"Особливо, коли людей (працівників ТЦК) штучно намагаються вивести з рівноваги, то вони можуть допускати якісь помилки, але Комітет також тримає такі питання на контролі та фактично на кожен резонансний випадок ми реагуємо і заслуховуємо представників військового командування, яке керує діяльністю ТЦК. Тож намагаємося робити все можливе, щоб таке більше не повторювалося", - підсумовує Федір Веніславський.

Раніше ТСН.ua розповідав про шалені черги біля ТЦК Києва: в Міноборони озвучили альтернативу тривалим очікуванням.

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