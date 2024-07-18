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Мобілізація по-новому: чи завершиться видача повісток на вулицях

Мобілізація по-новому: чи завершиться видача повісток на вулицях

Парламентар Михайло Цимбалюк каже, що видавати повістки на вулицях - неправильно. Колаж ТСН.ua

Нардеп Михайло Цимбалюк впевнений, що у працівників ТЦК зараз чимало роботи, тому видавати повістки на вулицях можно завершувати.

Після 16 липня, коли завершився встановлений законом безштрафний термін оновлення військово-облікових даних військовозобов`язаними, один з парламентарів, перший заступник голови комітету з питань соцполітики Михайло Цимбалюк, повідомив про те, що тепер на вулицях та в громадських місцях, ймовірно, недоцільно виписувати та вручати повістки.

Мовляв, у працівників ТЦК буде багато кабінетної роботи, коли треба буде аналізувати всі отримані дані та розсилати повістки поштою.

Про ситуацію, яка начебто може скластись найближчим часом, нардеп Михайло Цимбалюк розповів в коментарі для ТСН.ua

"Уточнюю. ТЦК та СП сьогодні мають інший законний шлях щодо вручення повістки. Їм відомо адресу (військовозобов`язаного - Ред.) і вони згідно закону та постанови Кабміну мають вручати повістки шляхом відправлення людям за місцем проживання. Поштою. Але чи будуть вони дотримуватися цього алгоритму – складне питання", - каже Михайло Цимбалюк.

Та додає: "Я ще виходив з того, що, спілкуючись з військовим керівництвом, сьогодні в навчальних центрах є достатньо мобілізованих. Необхідності вручати повістки на вулицях – такого немає. Більше того, повістки будуть друкуватися централізовано. Як може представник ТЦК вручати на вулиці друковану повістку? Він же не знає прізвища та імені того, кого він зустріне. Я виходив саме з цієї логіки. Але час покаже".

Резюмуючи, Цимбалюк зазначає: "Якщо буде по-іншому, то ми тоді будемо звертатись до Кабміну, до міністерства оборони за роз`ясненнями. Сьогодні юридично це буде неправильно, якщо вони це будуть робити на вулицях. Сьогодні такої необхідності немає. Є інший алгоритм, але рейди можуть бути спрямовані на виявлення тих, хто не став на облік, хто не оновив дані. Це інша історія. Але ж вони їм не можуть вручати повістки, бо повістки мають бути надруковані централізовано на конкретні прізвища. ТЦК та СП сьогодні має масу роботу в кабінетах щодо аналізу тієї інформації, яку вони отримали через "Резерв+", через інші ресурси. Це все треба опрацювати. Це моя думка".

Своєю чергою, працівники обласних ТЦК розповіли ТСН.ua, що найближчим часом оповіщення на вулицях та в громадських місцях скасовуватись не буде.

"Таких перспектив немає, принаймі – поки що. Вручення повістки на вулицях та в громадських місцях дозволено законом", - розповіли нам в ТЦК.

Крім того, як відомо, зараз на вулицях та в громадських місцях столиці та в інших населених пунктах представники ТЦК активно здійснюють оповіщення.

Повістки приходитимуть поштою! Нововведення від 16 липня!

Повістки приходитимуть поштою! Нововведення від 16 липня!

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