Мобілізація по-новому: чи зроблять тепер недійсними паспорти ухилянтів

Украінці, які мешкають в Польші, кажуть про величезні черги за паспортами.

Напередодні того, як в Україні може вступити в силу новий закон про мобілізацію, українські чоловіки в Польщі намагаються якнайшвидше отримати закордонні паспорти. Станом на сьогодні установи, які видають їх, не вимагають документів з ТЦК.

ТСН.ua поспілкувався з українцем, який нещодавно отримав закордонний паспорт в Польщі.

"Черги спостерігаються вже тривалий час. Навіть якщо ти прийшов до установи о шостій ранку, то ти вже можеш бути навіть не сотим, а двухсотим за рахунком. Тобто є люди, які займали чергу з 4.00 ранку", - розповів нам українець Антон, який вже тривалий час мешкає в Польщі та нещодавно отримав новий закордонний паспорт.

За його словами, черги складаються з тих чоловіків, які, вочевидь, не мають ніяких документів з ТЦК та розуміють, що після вступу закону про мобілізацію вже не отримають паспорт так безперешкодно, як зараз.

"Багато не розуміє, як все буде на ділі, тому намагаються подати заявки та отримати документ зараз, до вступу закону в силу. Кожного дня таких бажаючих близько 600 чоловік", - каже Антон.

В той же час в соцмережах з’явились чутки про те, що українцям, які перебувають в інших країнах та які ухиляються від мобілізації, можуть обмежити їхні права, зробивши їхні закордонні паспорти недійсними.

На питання ТСН.ua про те, чи правда, що це обговорюється, парламентарка та представниця профільного комітету Верховної Ради Ірина Фріз відповіла наступне: "Такої норми немає. Порядок ведення військового обліку закордоном буде визначатись Кабміном. Залишилась норма про те, що видача нового паспорта громадянина України закордоном лише за наявності військово-облікових документів".

Як відомо, раніше нардеп від "Слуги народа" Федір Веніславський повідомив журналістам, що для України важливо те, щоб чоловіки оновлювали свої персональні дані.

"Бо людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину, яка, в принципі, не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місті", - зазначає Федір Веніславський.

Закон про мобілізацію: що відомо

У вівторок, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №10449 про мобілізацію.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко 14 квітня зауважив, що після підпису Володимира Зеленського частина норм почне діяти одразу, а деякі - за місяць.

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