Мобілізація по-новому: чого очікувати обмежено придатним і що буде, якщо не пройти ВЛК

В Україні майже мільйон обмежено придатних ще і досі не пройшли ВЛК. Яке покарання їм загрожує?

Лише 25% обмежено придатних чоловіків пройшли повторну медичну комісію для оновлення статусу. Такого формулювання, як обмежено придатних не існує від травня 2024 року. І чоловікам призовного віку давалось 9 місяців, аби повторно пройти ВЛК. Цей термін спливає через 4 дні.

Чи доведеться обмежено придатним платити штрафи з 5 лютого - у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Як проходять ВЛК обмежено придатні чоловіки

Усі чоловіки призовного віку, що мають статус обмежено придатний забов'язані пройти військо-лікарську комісію. Але щоб потрапити на повторний медогляд, треба спочатку отримати направлення у ТЦК. А до них черги.

Тепер статус обмежено придатний зникає повністю: за результатами ВЛК можна стати придатним, не придатним, тимчасово непридатним, непридатним з переоглядом на 6-12 місяців.

Нині лікарські комісії керуються новим списком хвороб. В одній із ВЛК проаналізували - кожен 5, що був "обмежено придатним" став "придатними" до військової служби. Голова комісії каже, найбільш розповсюджені випадки, коли обмежені стають придатними - це чоловіки , які відновилися після операцій, травм, переломів. Якщо хронічні хвороби перейшли у стадію ремісії і не вплинули на функції, люди теж стають придатними, наприклад для служби у тилу.

"По туберкульозу, якщо зміни тільки на легенях, а дихальної недостатності не має, тоді ми можемо винести рішення придатний", - каже голова ВЛК Подільського району Альона Ліпунова.

ВЛК

Близько мільйона чоловіків не пройшли ВЛК

Загалом за 9 місяців на перекомісію прийшли лише чверть тих, хто мав статус обмежено придатних. Решта - а це за різними оцінками близько мільйона чоловіків - або продовжують відсижуватися, або дотягли до останнього. І тепер з'ясувалося, що мережа ТЦК і ВЛК не спроможна пропусти за короткий період таку шалену кількість людей.

Основна фаза ажіотажу почалася з січня.

Арсен, щоб відповісти на запитання ТСН одягає слуховий апарат. Обидва вуха погано сприймають середні частоти. Те, що слух значно погіршився, встановили саме під час проходження ВЛК у 2023 році. Він визнає, що занадто затягнув з перекомісією, а коли відкладати вже було нікуди виявилося, що пробитися в електронну чергу в його районного ТЦК просто не можливо, отже чатував на сайті вночі.

Черги на ВЛК

Коли не вдалося записатися в електронну, намагався потрапити в живу чергу, але марно. Зрештою Арсен записався в ТЦК на 4 лютого. Але для своєчасного проходження це запізно - від 5 лютого такі, як він, мали б вже сплатити штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Однак нині стягнення будуть відтерміновані пояснюють в ТЦК. Відповідальність залишається лише у тих, хто отримав повістку, але не з'явився.

Чи штрафуватимуть порушників

Через те, що пропускна спроможність мереж центрів комплектування і медкомісій не витримує нині ажіотажу, у парламенті зареєстрували законопроєкт, щоб дати обмежено придатним ще один шанс .

"Порахували разом за який термін визначили 4 місяці буде достатньо для тої кількості, хто не пройшов. Голосування має відбутися у найближчому сесійному засіданні", - каже голова парламентського комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич.

Щоб зменшити черги до центрів комплектування нині розглядається можливість для військовозобов'язаних створювати направлення на ВЛК через застосунок Резерв+. Якщо закон про відтермінування затвердять, то всі обмежено придатні що не встигнуть пройти перекомісію до 5 червня будуть все ж таки змушені заплатити штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

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Нагадаємо, непройдена ВЛК вважатиметься порушенням правил військового обліку.

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