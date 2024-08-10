Мобілізація по-новому: чому до війська забирають заброньованих і навіщо їм відвідувати ТЦК особисто

Адвокатка розповіла, на що треба звертати увагу під час бронювання та як діяти.

У соціальних мережах активно обговорюють тему мобілізації в Україні. А саме те, що за певних умов представники ТЦК та СП можуть мобілізувати чоловіків, які були заброньовані за критично важливими підприємствами.

Відомо про випадки, коли суд відмовляв у позові таким чоловікам, пояснюючи це тим, що саме на військовозобов`язаних, які мають право на відстрочку чи бронювання, покладено обов`язок із своєчасного інформування ТЦК та СП про наявність таких підстав.

Був заброньований, а став військовим

Як розповіла ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик, така проблема дійсно існує. А стала вона дуже актуальною, саме коли встановили двомісячний термін для оновлення облікових даних – від 16 травня по 16 липня.

"Мій клієнт був заброньований підприємством, але коли поїхав у відрядження до Львівської області, там його зупинили працівники ТЦК, і оскільки даних щодо бронювання чоловіка у спеціальному обліку не було, його доправили до військкомату. Там він дуже швидко пройшов ВЛК і його оформили до військової частини", – розповідає ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик.

Вона додає, що пізніше працівника-новобранця забрав керівник підприємства на підставі наявного у нього бронювання. Але у чоловіка тепер є проблема, бо він вже отримав статус військовослужбовця – відповідно за СЗЧ (самовільне залишення частини) проти нього відкрито кримінальне провадження.

Чому подібне відбувається?

Адвокатка пояснює, що всі заброньовані громадяни мають перебувати на спецобліку, а інформація про них повинна з’являтися у системі "Оберіг".

"Усі заброньовані громадяни мають перебувати на спеціальному обліку, але з якихось невідомих причин туди потрапляють не всі. Таке часто траплялося на початку війни, а зараз таких випадків побільшало. Тобто, коли є список заброньованих працівників за певним підприємством, але до ТЦК цей список, затверджений та погоджений на рівні Міноборони, з якихось причин не передали і на спецобліку людей зі списку немає", – розповідає Таміла Алексик.

Мобілізація в Україні 2024. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Що потрібно робити тим, хто отримав бронювання?

Через такі "нестиковки" і трапляється, що працівники, які були заброньовані втрапляють у халепу, коли їх перевіряють представники ТЦК, а даних про бронювання в системі "Оберіг" про них немає.

"Тому громадянам потрібно керуватися правилами військового обліку, які затверджені Кабміном. А саме – положенням, яке передбачає, що у випадку зміни військово-облікових даних, сам військовозобов’язаний повинен повідомити про це ТЦК та СП. Тобто, якщо особа заброньована та має відповідні підтверджуючі документи, вона повинна протягом 7 днів надати цю інформацію до ТЦК і написати відповідну заяву", – пояснює Таміла Алексик.

Коли заброньований "випав" з системи

Адвокатка зазначає, що найкращий варіант – зробити це самостійно, відвідавши військкомат, бо, на жаль, система щодо спецобліку не зовсім нормально працює.

"Тому і виходить, що військовозобов’язаний законно заброньований підприємством, а дані про нього у системі відсутні. Такий чоловік може йти зранку на роботу, а його зупиняють працівники ТЦК. Якщо у громадянина немає документів підтверджуючих бронювання, то може дійти до того, що його завезуть до військкомату та швидко оформлять до військової частини. Такі ситуації, на жаль, трапляються часто", – зазначає адвокатка.

Що може загрожувати заброньованому?

Таміла Алексик додає, якщо дійде до того, що заброньований чоловік вже потрапив до військової частини, тоді його адвокату потрібно буде доводити, що людину забрали до ТЦК незаконно, а також незаконно оформили до військової частини. Це дуже виснажливий процес.

"У досудовому порядку, нічого вирішити, на жаль, не можна, бо людина вже оформлена як військовослужбовець, це, до речі, добре знають у ТЦК. Навіть якщо чоловік принесе документи про те, що він був заброньований, він не зможе залишити військову частину. А якщо зробить це самовільно – отримає кримінальне провадження", – зазначає Таміла Алексик.

Адвокатка підтверджує, що суди відмовляють позивачам, які мали бронювання і були мобілізовані, бо керуються вже згаданим положенням про те, що військовозобов’язаний має самостійно повідомити ТЦК про своє бронювання, до того, як набуде статусу військовослужбовця.

Новини ТСН 00:00 27 липня. Підозрюваний у вбивстві Фаріон, бронювання через Дію, відключення світла

Чому варто до ТЦК йди самостійно

Саме тому адвокатка радить самостійно повідомляти ТЦК та СП про зміну персональних даних.

"Якщо у людини є документ про бронювання, то варто надати його особисто до ТЦК, де дані гарантовано вносять до системи спецобліку. Також за працівника це можуть зробити представники його підприємства, але варто перевірити, чи дійсно усе виконано належним чином", – пояснює Таміла Алексик.

Вкластися у термін 7 днів

До речі, якщо не повідомити ТЦК про наявність бронювання за 7 днів, то є ризик отримати протокол за порушення мобілізаційного законодавства і відповідний штраф (від 17000 до 25 500 грн.)

"Якщо людина не зможе прийти до ТЦК самостійно, то є варіант відправити документи про бронювання поштою або кур’єром – рекомендованим листом з описом. Головне, щоб була відмітка про те, що документи надані у семиденний строк, аби уникнути адміністративної відповідальності. Все це гарантовано отримають у ТЦК, а людині потрібно буде лише туди прийти, щоб отримати від них відповідь", – підсумовує Таміла Алексик.

Мобілізація, ситуація на передовій, повернення Криму - Сирський заговорив про гарячі теми

Раніше ТСН.ua розповідав про мобілізацію по-новому: чи будуть окремі штрафи за непроходження ВЛК.

Читайте також:

Чи всі, хто оновили свої дані, будуть мобілізовані після 16 липня: у Міноборони дали чітку відповідь

Мобілізація: чи мають право працівники ТЦК затримувати чоловіків – у Міноборони уточнили

Мобілізація по-новому: 5 категорій, кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК