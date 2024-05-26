Мобілізація по-новому: чому Резерв+ не ліквідував черги в ТЦК і як не отримати гігантський штраф

ТСН розбиралася, як пройшов перший тиждень дії закону про мобілізації, чи запрацювали електронні черги і чому все-таки потрібно регулярно перевіряти свої поштові скриньки.

Понад мільйон військовозобов"язаних оновили наразі свої дані у мобільному застосунку "Резерв+". Це дані Міноборони станом на 24 травня.

І це – свого роду рекорд. Бо понад 40 тисяч зробили це через ЦНАПи. І лише 22 тисячі таки пішли в ТЦК. У перші дні у застосунку "Резерв+" реєструвалися військовослужбовці. Хоча їм цього робити не треба, для них розробляють окремий продукт – "АРМІЯ+".

То як пройшов перший тиждень дії закону про мобілізацію? Чи запрацювали електронні черги і чи зникли живі? І чому все-таки потрібно регулярно перевіряти свої поштові скриньки? Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

07:30 ранку і знайома картина біля одного з ТЦК столиці – чоловіки записуються в чергу

Згодом до чоловіків виходить працівник ТЦК, каже ставати у 4 черги. Але як саме, зрозуміли не всі.

Електронна черга в ТЦК запрацювала в тестовому режимі теж із 18 травня. Чоловіки кажуть, працює. Зареєструватися просто – по QR-коду або загугливши є-черга в ТЦК.

"Тут я прийшов, порушив комендантську годину, був 04:45. Був першим у списку. Зараз яким я буду, не знаю. Буває, поліція привозить ухилянтів, вони йдуть без черги, це знов все ламає. В поліклініці, де проходив ВЛК, так само черга збивається, коли привозять ухилянтів", – розповідає один із відвідувачів.

Біля іншого ТЦК Києва людей у кілька разів більше. На око – 150. Тут і нерви і крики. Не зрозуміло, хто іде першим – з електронної черги чи з живої.

Ситуація у ЦНАПах

А що ж у ЦНАПах? Через них оновили свої дані близько 45 тисяч осіб.

"Процес триває хвилин 7-10 – це дуже швидко. І хвилин 10 треба зачекати, щоб актуалізувалися дані і згенерувався системою витяг", – каже директорка департаменту Центру надання адмінпослуг Наталя Шамрай.

У цьому витягу, наголошують спеціалісти, людина бачить ту саму інформацію, що і в додатку "Резерв+". Окрім оновлення даних, інших дій центри не здійснюють. Тож, якщо виникли якісь питання, вирішувати їх доведеться у ТЦК.

"Якщо ти в "Резерв+" оновився, у тебе все добре. То тобі не потрібно ходити до ТЦК. Якщо ти через ЦНАП оновився, отримав витяг роздрукований, в тебе він є на руках, то тобі не потрібно ходити до ТЦК", – пояснює Шамрай.

"Резерв+"

Через Резерв+ свої дані оновили понад 1 мільйон військовозобов’язаних. Але чому чимало чоловіків попри все обрали стояння в черзі, замість оновити дані онлайн – відповіді різні.

"Я використав Резерв+, і мені написали шо я у розшуку. Тому я прийшов спитати, а чому я у розшуку", – говорить один із відвідувачів ТЦК.

Справді, чимало чоловіків отримали бентежне повідомлення у "Резерв+", що вони у розшуку. Але, як пояснили в Міноборони, це сталося переважно через помилки в реєстрі даних. Чиновники радять звертатися до служби технічної підтримки для виправлення даних в Резерв+. Юристи радять іти до ТЦК і вносити правильні дані там.

Також у Міністерстві оборони розробляють функціонал, щоб направлення на ВЛК надходило у "Резерв+" і не треба було за ним зайвий раз ходити до ТЦК. Це обіцяють зробити найближчим часом.

Також у розробці QR-код.

"Ми працюємо над тим, щоб додати в застосунок QR-код, за яким уповноважені особи ТЦК і Нацполіції зможуть перевіряти інформацію в реєстрі "Оберіг" про військовозобов’язаного. Після того як з’явиться цей QR-код, електронний військово-обліковий документ, власне в "Резерв+" буде мати саме таку юридичну силу, як військовий квиток чи приписне", – пояснює заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Це врегулюють постановою Кабінету міністрів, коли розроблять цей функціонал.

Однак поки що застосунок, через який законно можна оновити свої дані, не є заміною військово-облікового документа. Тож мати при собі приписне, (особам до 25 років), або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – обов’язок кожного військовозобов’язаного.

Штрафи

Якщо ви втратили/загубили військовий квиток – то готуйтеся до штрафу у 17 тисяч гривень.

Якщо ви не замінили приписне після 25 років на військовий квиток – так само відраховуйте 17 тисяч. Раніше штраф був 1700 гривень.

І якщо у вас під час зупинки ТЦК чи поліцейськими немає при собі військово-облікового документа, то це законна причина доставити вас до ТЦК для складання адмінпротоколу. І це теж штраф – 17 тисяч гривень.

І щодо повісток поштою, що напружило багатьох. Сказано ж було – особисто в руки. Так воно і лишається. Але від 18 липня повістку надсилатимуть поштою і її вважатимуть врученою, незалежно від того бачили ви її чи ні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ в законі! Аншлаг у додатку "Резерв+"! "Листи щастя" на електронці!

Раніше у ТЦК розповіли, як шукатимуть ухилянтів через "Оберіг".

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