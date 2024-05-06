Мобілізація по-новому: експерт назвав ймовірну кількість чоловіків, яких призовуть

Колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов, не виключає, що захищати Україну призовуть ще сотні тисяч чоловіків.

В Україні можуть мобілізувати кожного 10-го чоловіка відповідного віку. Таке припущення в коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Є оціночні судження, що в Україні мобілізаційний ресурс близько 5 млн. осіб", - каже Селезньов.

Та продовжує: "Навіть якщо ми припустимо, згідно з заявою колишнього головнокомандувача ЗСУ Залужного, що потреба у призові до лав ЗСУ складає 500 тисяч, то виходить, що мобілізований може бути кожний 10-й для покращення ситуації на фронті. Зважаючи на те, що іншої цифри немає, то варто орієнтуватись на такі".

За словами Селезньова, в більшості країн відомості про мобілізаційний процес утаємничені, тому і в Україні про достеменні цифри казати достатньо складно.

В той же час низка джерел днями заявила, що окупанти розпочали нову хвилю мобілізацію на окупованій частині Запорізької області. Про це також висловився очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Якщо брати те, що вони (росіяни – ред.) публікують офіційно, то їм необхідно призвати більш ніж 150 тис. мешканців", – зазначив Федоров.

"Ми розуміємо, що на тимчасово окупованих територіях не так багато мобілізаційного ресурсу залишилось, тому що 50% нашого населення виїхали. Але ж також слід розуміти, що ворог завіз на територію Бердянська, Мелітополя, Енергодара величезну кількість людей, які також будуть черговим мобілізаційним ресурсом", – пояснив очільник ОВА.

Раніше повідомлялось про те, що нардеп жорстко "пройшовся" по роботі ТЦК.

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