Мобілізація по-новому: хто і як потрапляє у розшук ТЦК та що робити

У соціальних мережах все частіше публікують відео з затриманням чоловіків, які нібито перебували у розшуку через ухиляння від мобілізації.

ТСН.ua з’ясовував, як чоловіки потрапляють до списку розшукуваних осіб і хто у ньому може перебувати.

Хто може перебувати у розшуку?

За словами адвокатки Таміли Алексик процедура оголошення людини у розшук відбувається у рамках кримінально-процесуального законодавства.

"Щоб оголосити людину у розшук, має бути відкрито кримінальне провадження у зв’язку з ухиленням особи від мобілізації. Тобто механізм такий: ТЦК та СП передає до поліції інформацію про те, що особа ухиляється та не з’являється на виклик по повістці або не виконала дії щодо оновлення військово облікових даних. Після цього поліція відкриває кримінальне провадження та вносить відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань", - пояснює ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик.

Вона додає, що такій особі мають вручити повідомлення про підозру.

"Але таке повідомлення можуть направити поштою на адресу місця проживання. Лише після цього чоловік оголошується у розшук. Саме за постановою слідчого поліції або прокурора, бо він теж має повноваження оголосити у розшук. І до, речі, згідно ч. 1 ст 281 КПК України до оголошення підозрюваного в розшук слідчий або прокурор зобов’язані вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження особи", - додає адвокатка.

На оновлення облікових даних є ще понад місяцт часу / Фото: ТСН.ua

Багато людей не розуміє, чому зараз військовозобов’язаних чоловіків оголошують у розшук, адже відповідно до закону, їм надається 60 днів на оновлення облікових даних у ТЦК та СП, ЦНАП або у застосунку Резерв+. Тобто є час це зробити до 18 липня.

На що адвокатка каже, що повісток ніхто не переставав надсилати військовозобов’язаним, незважаючи на те, що є 60 днів на оновлення даних. А у розшук чоловіків оголошують, на її думку, бо вони не з’являються до ТЦК та СП вже за отриманими повістками.

Які для цього можуть бути підстави?

Але трапляється випадки, коли чоловіки не отримували жодних повісток, а потім виявляють, що вони знаходяться у розшуку.

"Подібне відбувається через певні маніпуляції з боку ТЦК. Вони, до речі, трапляються часто. Це через те, що остання норма закону, дозволяє направити повістку поштою і немає різниці отримала її людина чи ні – головне її надіслати адресату", - каже Таміла Алексик.

Адвокатка зауважує, якщо людина переконана, що безпідставно перебуває у розшуку, то передусім вона має з’ясувати, хто і на яких підставах оголосив її у розшук. Це можна зробити через відповідний запит до Національної поліції та отримати інформацію щодо постанови.

Як скасувати статус "у розшуку"

За словами Таміли Алексик, можна з’явитися до слідчого, який оголосив особу у розшук з відповідним клопотанням щодо скасування такої постанови та припинення розшуку. Але тут є певний ризик, адже така явка передбачає й особисте вручення підозри та навіть застосування запобіжного заходу.

"Тому я рекомендую офіційно витребувати постанову про оголошення у розшук та скасувати її у судовому порядку. Тобто надати до суду скаргу на постанову про оголошення у розшук та необхідні підтверджуючі документи, що особа не отримувала повісток, не переховувалася, а перебувала на стаціонарному лікуванні або ж була у відряджені, тобто мала поважну причину неявки. Якщо суд буде вважати, що цих документів достатньо – він скасує цю постанову", - каже адвокатка.

На практиці багато непорозумінь

Вона додає, що на практиці трапляється дуже багато непорозумінь з поліцією та ТЦК.

"Вчора трапився прикрий випадок. Чоловіка затримали на вулиці через те, що він начебто перебував у розшуку. Чоловіка привезли до одного з відділків поліції. Там йому намагалися вручити направлення на проходження ВЛК, але він відмовився і викликав на місце адвоката. А після його прибуття – чоловіка відпустили. Тому у таких випадка краще одразу підключати адвоката, який зможе оскаржити постанову про розшук та доведе незаконність дій представників ТЦК чи поліції. Бо за перевищення ними службових повноважень на них теж можна відкрити кримінальне провадження", - розповідає Таміла Алексик.

Мобілізація в Україні часто супроводжується конфліктами / колаж ТСН.ua

Як діяти якщо у Резерві+ повідомляють про розшук

Адвокатка додає, що під час оновлення військово-облікових даних через Резерв+, користувачі отримують сповіщення про те, що знаходиться у розшуку.

"У такому випадку людині теж потрібно отримати постанову та оскаржувати її у судовому порядку. Звісно, що можна звернутися для з’ясування обставин до ТЦК та СП, але це не дасть результату, бо вже є постанова про розшук від слідчого. Тобто не ТЦК оголошує військовозобов’язаного у розшук, а саме слідчий поліції. Якщо у Резерв+ немає інформації про те, хто саме оголосив людину у розшук і на якій підставі, то тоді потрібно витребувати постанову та оскаржити її у судовому порядку. Ти більше, якщо людина не отримувала повісток і не переховувалася. Адже постанова за надуманими підставами порушує права людини", - підсумовує Таміла Алексик.

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