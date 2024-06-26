Мобілізація по-новому: хто має оновити дані про авто в ТЦК і кому загрожує штраф до 60 тисяч

Посадова особа буде відповідати за те, що дані про транспортні засоби не були надані вчасно до ТЦК.

Власників автомобільного транспорту в Україні чекає неприємний сюрприз, який пов'язаний з мобілізацією та оновленням даних.

Якщо керівник підприємства, установи чи організації не оновить дані про зареєстровані транспортні засоби (ТЗ), йому загрожує чималий штраф.

Правознавці кажуть, що відповідно до постанови Кабміну №1921 керівники підприємств, установ та організацій подають до ТЦК та СП щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, вказують їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на транспортних засобах і техніці.

Якщо власник завчасно не оновить данні, йому загрожує штраф від 2 до 3,5 тисяч неоподаткованих мінімумів, а це – від 34 000 до 59 500 грн.

Кого стосується оновлення даних про ТЗ

За словами адвокатки Таміли Алексик, новина про необхідність оновлення даних на ТЗ дійсно хвилює багатьох українців, адже стосується величезної кількості громадян.

"Оновлення даних по транспортних засобах передусім стосується підприємств, установ та організацій і регулюється постановою уряду №1921. Дійсно, за порушення оновлення даних передбачений штраф статтею 210-1 КУпАП у випадку ненадання інформації до ТЦК у строки, які встановлені згаданою постановою уряду", - розповідає ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик.

Фахівець каже, що виконати вимогу постанови мають, як великі так і малі підприємства, установи та організації, в тому числі транспортні, наприклад, КП "Київпастранс". У встановленні законом строки до 20 червня та до 20 грудня, керівництво підприємства має надати інформацію до ТЦК та СП про зареєстровані транспортні засоби.

"Якщо порушити це правило та не надати своєчасно інформацію до ТЦК, тобто зробити це умисно, то за подібні дії може бути накладено штраф на підприємство. Керівник зобов’язаний надати данні добровільно, вчасно та відповідно до вимог закону", - пояснює Таміла Алексик.

Оновлення даних про авто у ТЦК та штрафи за порушення / колаж ТСН.ua

Виключення: тривоги, відключення світла та ракетні удари

Адвокатка додає, що також варто враховувати виникнення форс-мажорних обставин. Наприклад, часті повітряні тривоги, довготривалі вимкнення світла або ж, не дай Бог, приліт ворожої ракети чи БПЛА.

"Враховуючи форс-мажорні обставини, керівник може не надавати до ТЦК та СП данні вчасно. Тобто неумисно порушити строки надання документів. Тож представникам ТЦК ще потрібно буде довести, що власник має сплатити штраф", - зауважує адвокатка.

За словами Таміли Алексик, маючи на руках фіксацію форс-мажорних обставин, керівник підприємства, установи чи організації має право оскаржити рішення ТЦК у суді.

"Відповідно до КУпАП, відповідність за невчасно оновлені данні лежить на керівнику підприємства, але штраф на нього може накладатися, як на фізичну особу. Тобто конкретна посадова особа буде відповідати за те, що дані про ТЗ не були надані вчасно до ТЦК", - зауважує Таміла Алексик.

Вона додає, що ця ж посадова особа може оскаржити постанову у суді – довести, що перепоною стали саме форс-мажорні обставини.

"Якщо такі обставини відсутні і інформація умисно не подавалася завчасно до ТЦК і керівник свідомо пішов на те, щоб приховати цю інформацію і ухилитися від оновлення даних, то відповідальності йому не уникнути. Потрібно розбиратись, де знаходяться ТЗ та як і на кого вони зареєстровані", - пояснює адвокатка.

Можливо, ТЗ вже були зняті з обліку чи зареєстровані на іншу особу. У такому випадку, керівнику підприємства, установи або організації доведеться відповідати за неправдиву інформацію, яка була надана до ТЦК. Наприклад, за підприємством зареєстрований транспортний засіб, але його стан насправді такий, що він вже не може експлуатуватися.

По 10 автомобілів на одну особу

До речі, є такі установи та організації, де за керівником зареєстровано до 10 та більше авто. З них, наприклад, у робочому стані лише два, а інші потребують капітального ремонту або були розібрані на запчастини.

"Звісно, що у такого власника можуть бути проблеми, бо якщо транспортний засіб був розібраний на запчастини, то таке авто має бути вчасно знято з обліку. А керівнику потрібно надавати інформацію до ТЦК на усі закріплені за ним авто та вказувати, у якому технічному стані знаходиться кожне з них", - каже адвокатка.

У таких випадках Таміла Алексик рекомендує керівникам підприємства чи організації завчасно знімати ТЗ з обліку. Тим паче, якщо авто використовується як донор для інших автомобілів.

"Бо виходить, що ТЗ зареєстрований, але його фактично у керівника немає. Тому перед наданням такої інформації до ТЦК варто все детально перевірити. Бо коли авто буде потрібне під час оборони країни, а його насправді немає, то керівнику підприємства доведеться відповідати за неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди ЗСУ", - пояснює адвокатка.

Чого очікувати звичайним власникам ТЗ

За словами Таміли Алексик, урядова постанова частково стосується і звичайних автовласників.

"Урядовий документ прописаний вітіювато. У ньому більше йдеться про керівників підприємств, установ та організацій. А про звичайних автовласників сказано, що вони можуть у добровільному порядку надавати на потреби армії свій ТЗ. До речі, у ЗМІ раніше зазначалося, що норма не буде стосуватися тих, у кого зареєстрований лише один автомобіль. Але поки сказати, що так буде стовідсотково не можна, на даний момент це ще нічим не врегульовано", - зауважує Таміла Алексик.

Адвокатка підкреслює, що відповідальність за статтею 210 існує і для звичайних громадян, у випадку порушення законодавчих норм про мобілізацію, але конкретної вказівки, що вони зобов’язані надавати інформацію про ТЗ до ТЦК - такого немає.

"Норма про те, що власник має надати інформацію про ТЗ до 20 червня або 20 грудня, стосується лише керівників підприємств, установ та організацій. На даний момент немає якихось обов’язкових норм щодо надання такої інформації від звичайних громадян. Але, у той же час, у статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, бачимо, що там відповідальність може бути і для звичайних громадян, якщо вони порушили закон про мобілізацію та оборону. Але поки що вказані штрафи застосовуватимуться лише для керівників підприємств, установ та організацій", - зауважує адвокатка.

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Власники одного авто можуть не хвилюватися

Вона додає, що приватні особи поки не зобов’язані надавати інформацію про ТЗ до ТЦК та СП. Прописано лише, що вони можуть це зробити, але не вказано, як саме це відбуватиметься. Строків про надання інформації щодо ТЗ від звичайних громадян – поки не існує.

Тобто відповідальність за порушення законодавства у випадках, наприклад, вилучення транспортного засобу чи необхідності його вилучення чи отримання для потреб оборони, прописана, але як це буде на практиці – невідомо, бо немає прописаного порядку.

"Для керівників підприємств, установ та організацій чітко прописано: як вилучається ТЗ, складається відповідний акт, є порядок відшкодування збитку у випадку пошкодження ТЗ. А от для фізичних осіб це не прописано. Можливо, для цього будуть діяти положення цивільного законодавства, але, на разі, ніякої конкретики немає. Тобто звичайним автовласникам з цього питання хвилюватися поки не потрібно, лише керівникам підприємств, установ та організації", - підсумовує Таміла Алексик.

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