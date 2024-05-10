Мобілізація по-новому: хто може виїхати за кордон і що для цього потрібно

В Україні знову продовжили дію воєнного стану та мобілізацію. А від 18 травня запрацює новий закон щодо призову в армію під час війни.

Хто з чоловіків має право перетину кордону в умовах воєнного стану - у матеріалі ТСН.ua.

Уряд планує внести "певні зміни" стосовно перетину кордону

Наразі Державна прикордонна служба повідомила, що через ухвалення закону про мобілізацію, Кабмін може внести зміни стосовно перетину кордону, проте які саме - зараз невідомо.

"У законодавстві прописано, що уряд має привести свої нормативні документи відповідно до вимог закону про мобілізацію. Я не можу точно сказати, які вони будуть, кого вони стосуватимуться. Але через те, що до статті 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку було внесено зміни щодо умов відстрочення від призову, то слід очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені", - сказав на початку травня 2024 року речник ДПСУ Андрій Демченко.

Хто з чоловіків має право на виїзд за кордон під час воєнного стану

За кордон без проблем можуть їхати чоловіки, яким більше 60 років, оскільки в Україні вік військовозобов'язаних - від 18 до 60 років.

Щодо громадян призовного віку, то тут є ряд осіб, які мають право виїзду за кордон, зокрема:

Чоловіки, близькі родичі яких (дружина, син, донька, батько, матір, дід, баба, рідні (повнорідні, неповнорідні) брати чи сестри) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції або під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. У такому випадку потрібно мати належним чином оформлені документи, які підтверджують родинні зв’язки та факт загибелі або зникнення безвісти близьких родичів. Також чоловік може показати прикордонникам довідку про відстрочку від призову на військову службу (відповідна відмітка у військово-облікових документах), яка видається територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання (перебування) військовозобов’язаного громадянина України.

(дружина, син, донька, батько, матір, дід, баба, рідні (повнорідні, неповнорідні) брати чи сестри) під час проведення антитерористичної операції або під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. У такому випадку потрібно мати належним чином оформлені Також чоловік може показати прикордонникам (відповідна відмітка у військово-облікових документах), яка видається територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання (перебування) військовозобов’язаного громадянина України. Якщо чоловік виключений з військового обліку, зокрема йдеться про такі випадки:

Виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (якщо особа у встановленому порядку оформила інвалідність). Виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо особи, знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку). Проте тут є винятки - чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом "знятий з військового обліку" – дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час; Обмежено придатні у військовий час – не можуть перетинати кордон.

Якщо чоловік тимчасово непридатний до військової служби. Для цього прикордонникам потрібно надати документ, що військовозобов’язаний, визнаний в установленому порядку особою з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Для цього прикордонникам потрібно надати документ, що військовозобов’язаний, визнаний в установленому порядку особою з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії). Якщо чоловік є батьком трьох і більше дітей. Для цього він повинен надати документи, що він є батьком дітей, зокрема - свідоцтва про народження, витяг із рішення суду, посвідчення багатодітного батька. Чоловік можна перетинати кордон без дітей, за наявності зазначених документів або їх нотаріально завірених копії. Якщо батьки не у шлюбі - чоловік повинен надати документи про те, що він утримує своїх дітей та не має заборгованості за аліментами.

Для цього він повинен надати документи, що він є батьком дітей, зокрема - свідоцтва про народження, витяг із рішення суду, посвідчення багатодітного батька. Чоловік або їх нотаріально завірених копії. Якщо батьки не у шлюбі - чоловік повинен надати документи про те, що він утримує своїх дітей та не має заборгованості за аліментами. Якщо чоловік самостійно виховує дитину. Для цього потрібно надати такі документи: свідоцтво про народження дитини (дітей); свідоцтво про смерть матері дитини; рішення суду про позбавлення матері батьківських прав; рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою; рішення суду про оголошення матері померлою.

Для цього потрібно надати такі документи: свідоцтво про народження дитини (дітей); свідоцтво про смерть матері дитини; рішення суду про позбавлення матері батьківських прав; рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою; рішення суду про оголошення матері померлою. Якщо у чоловіка є група інвалідності - для цього потрібно мати з собою документи, які це підтверджують. Якщо громадянин України такі документи отримав за кордоном, то виїхати з країни за їхньої наявності неможливо.

- для цього потрібно мати з собою документи, які це підтверджують. Якщо громадянин України такі документи отримав за кордоном, то виїхати з країни за їхньої наявності неможливо. Якщо чоловік супроводжує дитину з інвалідністю чи особу, яка потребує постійного догляду . Також якщо дитина тяжкохвора, з вродженими вадами розвитку та хворіє на рідкісні орфанні захворювання.

. Також якщо дитина тяжкохвора, з вродженими вадами розвитку та хворіє на рідкісні орфанні захворювання. Якщо чоловік - це військовий, який їде на лікування за кордон.

Якщо чоловік постійно мешкає за кордоном. Для цього потрібно:

для осіб які виїжджають вперше – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання; для осіб, які постійно проживають за кордоном – штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справу України.

Заброньовані на роботі чоловіки мають право на виїзд за кордон, якщо вони нададуть документи про відрядження та інші документи, передбачені законодавством.

мають право на виїзд за кордон, якщо вони нададуть документи про відрядження та інші документи, передбачені законодавством. Якщо чоловік є водієм чи волонтером. Для цього потрібно надати такі документи:

відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека "Шлях". Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Крім того урядовці, народні депутати, депутати місцевих рад, судді, прокурори, державні службовці, заброньовані за відповідними органами працівники та інші визначені категорії осіб перетинають державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Раніше повідомлялося про те, що експерт назвав ймовірну кількість чоловіків, яких призвуть.

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