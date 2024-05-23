Мобілізація по-новому: кого обмежать у праві керувати авто і як буде діяти ТЦК

Юристка розповіла, як буде діяти механізм обмеження та на що варто звернути увагу.

Після того, як в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію у соціальних мережах з’явилося чимало інформації щодо покарання ухилянтів. Ширяться чутки, що після несплачених штрафів у осіб, які ухиляються від оновлення облікових даних та відвідин ТЦК, будуть відбирати автомобілі.

Юристи категорично заперечують таку інформацію та зауважують, що покарати ухилянта можуть лише обмеженням права користуватися автомобілем.

Експерти наголошують, що від 18 травня набрали чинності ряд законодавчих актів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Як діятимуть у ТЦК

Так, зокрема, Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" доповнили статтею 27, на підставі якої під час мобілізації запроваджено новий захід впливу відносно громадян – тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом у судовому порядку.

"У новелі йдеться, про те, що у разі порушення громадянином правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію керівник ТЦК та СП звертається до органів поліції щодо здійснення останніми адміністративного затримання правопорушника та доставлення його до ТЦК", - розповідає ТСН.ua Олена Ресенчук, юристка ГО "Правозахисна група "Січ".

Експертка зауважує, якщо ж поліція повідомляє ТЦК та СП про неможливість затримання і доставлення громадянина, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом з повідомленням вимогу про виконання обов'язку військовозобов’язаним, резервістом.

10 днів, щоб прийти добровільно

"У громадянина є 10 днів на добровільне виконання вимог, зазначених у документі, а у разі їх невиконання ТЦК звертається до суду з позовом про тимчасове обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації – на строк до виконання або відкликання такої вимоги", - пояснює Олена Ресенчук.

На що варто звернути увагу

За словами юристки, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" внесено зміни також і до Кодексу адміністративного судочинства, який доповнено статтею 283-2, що регламентує особливості провадження у таких справах.

"Серед процесуальних норм, я вважаю, є та, на яку необхідно звернути особливу увагу, це строк звернення ТЦК та СП до суду із таким позовом", - підкреслює юристка.

Коли ТЦК може звернутися з позовом до суду

Так, відповідно до частини 2 згаданої статті позов подається до суду першої інстанції протягом 30 днів з дня виникнення підстав, що дають ТЦК та СП право на пред’явлення позовних вимог відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"У свою чергу, момент виникнення такої підстави є наступний день після спливу 10-и денного терміну, коли така особа була повідомлена про відповідну вимогу", - пояснює Олена Ресенчук.

При цьому, днем вручення вимоги, згідно закону, вважається день її отримання (відмови від отримання) під розписку, або день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги громадянину.

Обмеження на керування авто не стане масовим

За словами Олени Ресенчук, не важливо, чи отримала людина цю вимогу, чи не отримала – право звернення до суду у ТЦК та СП все одно виникає після отримання від оператора поштового зв’язку будь-якої відмітки на поштовому відправленні.

"Отже, той факт, що існує досить обмежений строк, встановлений для ТЦК та СП щодо звернення до суду, та враховуючи велику навантаженість на ці органи, не виключається ймовірність того, що нововведений захід впливу відносно громадян – тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом у судовому порядку – не набуде масового характеру", - підсумовує юристка.

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