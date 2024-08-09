Мобілізація по-новому: коли і кому суди дозволяють не сплачувати штрафи ТЦК

Адвокат назвав умови, за яких можуть або не можуть бути оштрафовані військовозобов'язані.

В Україні зараз скасовуються 88% штрафів від ТЦК. Такі дані днями навів сервіс моніторингу судового реєстру Опендатабот, посилаючись на конкретні рішення.

Серед найпоширеніх причин, з яких судді скасовують такі штрафи, експерти вказують відсутність доказів та порушення процедури, а також штраф за нормою, неіснуючої на момент порушення.

Представники Опендатаботу наводять такі дані: "Щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У більшості з них — а саме в 30 справах — суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. У чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі".

Крім цього, моніторинговий сервіс зазначає: "Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі. Суди враховують, що закон не має зворотної дії — відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення по нових правилах. Так, зокрема, сталося й у єдиній наразі справі у реєстрі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка, медикиня за фахом. На момент, як позивач отримувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було — тож суд скасував цей штраф".

Деталі нових судових реалій в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації.

"Відсутність доказів – це, наприклад, така ситуація, коли повістка надсилалась рекомендованим листом, але немає підтвердження отримання. Ситуація, коли стверджується, що повістка вручалась, але насправді не вручалась. Тобто немає доказів", - роз’яснює Сімутін.

За словами адвоката, неіснуюча на момент порушення норма теж дає підстави оскаржувати штраф.

"Наприклад, повістка була виписана громадянину у квітні та він не з’явився тоді до ТЦК. А якщо з’явився, наприклад у червні (коли почало діяти нове законодавство – Ред), то до нього застосовується норма, яка почала діяти в травні", - каже Сімутін.

До цього він додає: "Надалі оскаржувати штрафи не буде легким завданням. Все залежить від того, як ТЦК будуть викладати об’єктивну сторону, що будуть зазначати та на що будуть посилатися, що будуть вказувати у якості порушення".

Крім цього, Сімутін зауважує, що у разі відправки повістки рекомендованим листом посадовці повинні надати у якості доказу відправки "корінець" повістки. "Буває таке, що його не надають", - уточнює адвокат.

Резюмуючи, адвокат каже, що за його інформацією, перші повістки поштою вже відправлені.

Мобілізація, ситуація на передовій, повернення Криму - Сирський заговорив про гарячі теми

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