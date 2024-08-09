Мобілізація по-новому: коли і кому суди дозволяють не сплачувати штрафи ТЦК

Адвокат назвав умови, за яких можуть або не можуть бути оштрафовані військовозобов'язані.
В Україні зараз скасовуються 88% штрафів від ТЦК. Такі дані днями навів сервіс моніторингу судового реєстру Опендатабот, посилаючись на конкретні рішення.
Серед найпоширеніх причин, з яких судді скасовують такі штрафи, експерти вказують відсутність доказів та порушення процедури, а також штраф за нормою, неіснуючої на момент порушення.
Представники Опендатаботу наводять такі дані: "Щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У більшості з них — а саме в 30 справах — суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. У чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі".
Крім цього, моніторинговий сервіс зазначає: "Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі. Суди враховують, що закон не має зворотної дії — відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення по нових правилах. Так, зокрема, сталося й у єдиній наразі справі у реєстрі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка, медикиня за фахом. На момент, як позивач отримувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було — тож суд скасував цей штраф".
Деталі нових судових реалій в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації.
"Відсутність доказів – це, наприклад, така ситуація, коли повістка надсилалась рекомендованим листом, але немає підтвердження отримання. Ситуація, коли стверджується, що повістка вручалась, але насправді не вручалась. Тобто немає доказів", - роз’яснює Сімутін.
За словами адвоката, неіснуюча на момент порушення норма теж дає підстави оскаржувати штраф.
"Наприклад, повістка була виписана громадянину у квітні та він не з’явився тоді до ТЦК. А якщо з’явився, наприклад у червні (коли почало діяти нове законодавство – Ред), то до нього застосовується норма, яка почала діяти в травні", - каже Сімутін.
До цього він додає: "Надалі оскаржувати штрафи не буде легким завданням. Все залежить від того, як ТЦК будуть викладати об’єктивну сторону, що будуть зазначати та на що будуть посилатися, що будуть вказувати у якості порушення".
Крім цього, Сімутін зауважує, що у разі відправки повістки рекомендованим листом посадовці повинні надати у якості доказу відправки "корінець" повістки. "Буває таке, що його не надають", - уточнює адвокат.
Резюмуючи, адвокат каже, що за його інформацією, перші повістки поштою вже відправлені.
Раніше повідомлялось про те, що мобілізований батько трьох дітей втік зі служби та повернувся до цивільного життя.
Читайте також:
- На Черкащині чоловік заявив, що краще сяде до в'язниці, ніж мобілізується: чим це закінчилося
- Скільки триватиме наступ Росії і що далі буде з війною: головні тези Буданова на закритій зустрічі з випускниками KSE
- Головне про мобілізацію в Україні: Веніславський повідомив, яких ще нововведень очікувати