Мобілізація по-новому: Мін`юст однозначно відповів, як збільшаться штрафи ТЦК для ухилянтів

Після низки жвавих дискусій про те, чи подвоюється штраф в разі його несплати тим, хто не оновив свої військово-облікові дані (від 17 тис. грн. до 25 тис.500 грн.), Мінюст офіційно відповів ТСН.ua на це питання.

ТСН.ua задав керівництву департаменту державної виконавчої служби питання щодо штрафів, які загрожують тим, хто порушує мобілізаційне законодавство.

На наше питання про те, чи подвоюється несплачений військовозобов’язаним штраф за неоновлення військово-облікових даних, директор цього департаменту Максим Кисельов відповів наступне:

"Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП) штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення".

Та додав: "Згідно з статтею 308 КУпАП у разі несплати правопорушником штрафу у строк, встановлений частиною першою статті 307 КУпАП постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку встановленому законом".

Резюмуючи, Максим Кисельов зазначив: "У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з порушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу".

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