Мобілізація по-новому: на війну можуть відправити навіть з групою інвалідності

Чоловіки з третьою групою інвалідності можуть служити у війську, а на фронті більшає жінок.

В Україні триває загальна мобілізація й усе більше чоловіків, яких раніше не визнавали придатними, тепер придатні до військової служби. Водночас в армію активно йдуть жінки й воюють вони - на рівні з чоловіками. Як змінилися правила мобілізації та кого тепер можуть відправити на захист країни?

Про це йдеться в огляді Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі ТСН.ua.

З якими хворобами мобілізують

У Міноборони розширили перелік хвороб, з якими тепер можуть мобілізувати. Придатними визнаватимуть усіх, хто має, наприклад, клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безсимптомний ВІЛ, певні захворювання ендокринної системи тощо.

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У військовому відомстві запевняють, що людей із хворобами, які не дозволяють за станом здоров’я виконувати обов’язки військової служби, не будуть мобілізувати до війська. Водночас у разі довготривалої ремісії (3–5 років), яка підтверджується лабораторним дослідженням, буде застосований індивідуальний підхід і ухвалене індивідуальне рішення. Мовляв, стверджують в Міноборони, такі люди і до внесених змін до наказу служили у ЗСУ на різних посадах - в підрозділах забезпечення чи навчальних центрах.

Під мобілізацію можуть потрапити також чоловіки, які мають 3-ту групу інвалідності. Відповідно до ч.2 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особи з інвалідністю в особливий період можуть бути призвані на військову службу, втім лише за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Що кажуть адвокати

Деякі адвокати кажуть, що нема нічого катастрофічного в тому, що чоловік із третьою групою інвалідності піде до армії. Як зазначив адвокат Іван Ліберман, це легка інвалідність, тобто вона передбачає й легкі розлади здоров’я, з якими людина все ж таки може воювати. Мобілізація чоловіка не означає, що він потрапить у штурмову групу і піде на “нуль”. Рук часто не вистачає і в тилу.

Існує також припущення, що дехто з чоловіків міг підробити собі групу заради соцвиплат, пільг, поїздок до санаторіїв тощо.

Інші адвокати вважають, що такі поправки до закону - повне свавілля.

В армії більшає жінок

За офіційними даними від Міноборони, кількість військовослужбовиць за два роки зросла у 3,5 рази. Зараз в українській армії служить 43 тисячі жінок.

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Таке зростання відбулося завдяки скасуванню всіх обмежень щодо жінок-військовослужбовців. Наприклад, раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було.

Окрім того, якщо раніше жінки могли бути в армії лише медиками, зв'язківцями, бухгалтерами, діловодами чи кухарями, то нині – жінка в армії може бути і водієм, і гранатометником, заступником командира розвідгрупи і командиром БМП, ремонтником, кулеметником та навіть снайпером.

Окрім того, тривалість декретної відпустки, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні.

Історія Ксени

Жінки тепер можуть здобувати військову освіту всіх рівнів і мають з чоловіками в армії рівні права. Одна з таких - Ксена з Верховини. Їй лише 20 років і вона кулеметниця 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Понад рік дівчина захищала Україну в самому пеклі, на передовій. Рудоволосу дівчину з двома косичками спочатку побратими не сприймали як бійця. Усіляко намагалися переконати, щоб вона не йшла на позиції. Але Ксена вперто доводила, що вона може і хоче виконувати завдання на рівні з чоловіками. А в перерві між боями ще й писала вірші.

Дівчина таки здобула собі місце на передовій, стояла пліч-о-пліч з іншими захисниками, доки не отримала важке поранення. Внаслідок цього Ксена тимчасово втратила зір, але не бойовий дух.

Мобілізація жінок

Нині в Україні запровадили обов’язкову постановку на військовий облік жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Водночас, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо, коментуючи цю інформацію, зазначив, що це не означає, що усіх жінок заберуть на фронт. Постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією.

"Зараз жінки-медики просто встають на військовий облік, але це не означає мобілізацію. Це для загального заспокоєння. Це для того, щоб виконати вимоги законопроєкту про військовий облік", - пояснив він.

Також жінкам не обмежують виїзд за кордон. Такі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців і посадових осіб.

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Нагадаємо, в Україні пропонують прибрати граничний вік перебування на військовій службі. Наразі він становить 60-65 років. Відповідний законопроєкт №10084 зареєстрували у Верховній Раді.

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