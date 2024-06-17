Мобілізація по-новому: названо єдину умову, за якої чоловіки можуть не брати повістку від ТЦК

Названо єдину умову, за якої в будь-якому громадському місці, крім укриття, громадяни можуть відмовитися від перевірки документів з боку працівників ТЦК або правоохоронних органів. В тому числі – військово-облікових.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua адвокати Роман Сімутін та Катерина Аніщенко, цією обставиною є оголошення повітряної тривоги, коли, як відомо, є реальна загроза життю та вимога з боку влади прослідувати до укриття.

Наприклад, адвокат та колишній слідчий Роман Сімутін наводить конкретний приклад, коли правоохоронці зупинили водія, щоб з’ясувати, чи тверезий він, пролунав сигнал повітряної тривоги, справа дійшла до суду, але останній дійшов до висновку, що людину треба виправдати.



За словами Сімутіна, у громадян, які слідують до укриття, є підстави відмовити у перевірці будь-яких документів під час повітряної тривоги.

"Ніхто не може ставити під загрозу життя та здоров’я людини. Над тим місцем, де людині вручають повістку, можуть збивати ракету. Якщо така вірогідність існує, то її, відповідно, не можно виключати. В протилежному випадку дії громадянина (який повідомив, що слідує до укриття – Ред.) будуть виправдані. Ставлення під загрозу життя не може бути виправдане врученням повістки. Це право людини, яке не обговорюється", - каже Роман Сімутін.



Та додає: "Є навіть практика. Суд закрив провадження, визнав водія невинуватим, якого зупинила поліція та запропонувала дихнути в алкотестер. В цей момент пролунав сигнал повітряної тривоги, водій відмовився та повідомив, що слідує до укриття. Правоохоронці склали на нього протокол, але згодом провадження було закрите. Якщо казати простою мовою, то в кримінальному кодексі є таке поняття як крайня необхідність. Не можно ставити під ризик життя та здоров’я людини. Якщо людину затримують під час повітряної тривоги, то в протоколі це має бути вказано".



До цього адвокат Роман Сімутін додає про те, що варто згадати випадок, коли в грудні минулого року в Святошинському районі Києва 11-річну дівчинку та 12-річного хлопчика не пустили до укриття однієї з шкіл через те, що діти були з собакою. Як відомо, тоді Офіс генпрокурора України повідомив, що було розпочато досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження.



Своєю чергою, адвокатка Катерина Аніщенко, яка теж знається в питаннях мобілізації, каже, що громадянин має право прослідувати до укриття.

"А вже перебуваючи в укритті повинен надати документи для підтвердження своїх даних", - каже Катерина Аніщенко.



За її словами, в разі виникнення конфліктних ситуацій, громадянин може скористатись правом зателефонувати до поліції, де всі розмови записуються. Крім цього, у громадянина є право вимагати від правоохоронців увімкнути боді-камеру, щоб дії обох сторін було зафіксовано на відео.

Найчастіше – у четвер



Згідно спеціалізованих ресурсів, які ціленаправлено відслідковують частоту та тривалість повітряних тривог від 24 лютого 2022 року, найчастіше повітряні тривоги лунають у четвер в проміжку між 12.00 та 18.00.

Від початку повномасштабного вторгнення через дії путінської армії повітряна тривога в Україні лунала більше 41 тис. 300 разів – з них більше 1 тис. 100 разів у столиці (загалом понад 1 тис. 250 годин). За даними моніторингових каналів, найтриваліша повітряна тривога була у Харкові – 22 години 30 хвилин. Вона починалась 31 травня о 7.00. та завершилась 1 червня о 5.30. По 14 та за 13 годин під час повномасштабного вторгнення тривали повітряні тривоги у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Середня тривалість повітряної тривоги в Україні зараз складає 1 годину 6 хвилин 18 секунд.

Раніше повідомлялось про те, що посередники вже "продають" ухилянтам жінок з інвалідністю.

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