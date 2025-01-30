Мобілізація по-новому: що чекає на студентів, які не пройдуть військову підготовку

Від вересня 2025 року для студентів в Україні стартує обов’язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП). Вона включатиме теоретичну частину, яку викладатимуть у закладах освіти, та практиктичну – у військових частинах і центрах.

Ті студенти, які відмовляться від проходження практичної підготовки, будуть відраховані – про це заявили в Міністерстві оборони.

Усе, що відомо про БЗВП для студентів, а також відповіді на найпоширеніші питання, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що таке БЗВП для студентів: коротко про головне

БЗВП – це програма військової підготовки для студентів, що інтегрується в освітній процес закладів вищої освіти. Вона передбачає 300 академічних годин і складається з двох компонентів:

теоретичний курс (90 академічних годин) проводитиметься безпосередньо у закладах освіти;

практичний курс (210 академічних годин) реалізовуватиметься у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Теоретичний курс викладатиметься для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки, придатні за станом здоров'я.

Жінки, які придатні за станом здоров’я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно. Для цього їм необхідно буде стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військову-облікову спеціальність. Це звільнить їх від проходження обов’язкової базової військової служби, яку, згідно з чинним законодавством, мають пройти всі чоловіки у віці 18-25 років.

Також проходження БЗВП буде необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

Програма розрахована для студентів денної та дуальної форм навчання.

Практичні заняття проводитимуться під час канікул, що дозволить уникнути конфлікту з основним навчанням.

Перед початком практичної частини всі учасники пройдуть медичний огляд відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Студенти, визнані непридатними до військової служби будуть звільнені від практичного курсу.

Чи можуть відрахувати через відмову від БЗВП

На сайті Міноборони також пишуть про те, що відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що законом про вищу освіту передбачаються підстави відрахування здобувачів вищої освіти, до них належить зокрема:

власне бажання

невиконання навчального плану

порушення умов договору із закладом освіти

а також в інших випадках, встановлених законом

Проте такої підстави для відрахування здобувачів вищої освіти як відмова від базової військової підготовки поки не передбачається ані профільним законодавством про освіту, ані Законом України “Про військовий обов'язок і військову службу”, ані Постановою КМУ від 21 червня 2024 р. № 734, яка регулює порядок проходження базової загальновійськової підготовки.

Закон від 9 січня 2025 року № 4197 – ІХ, який регулює деякі питання стосовно проходження базової загальновійськової підготовки також не містить такі наслідки відмови від її проходження, як відрахування з закладів вищої освіти.

“Отже на сьогодні заяви представників Міноборони щодо відрахування студентів за підставою відмови від проходження БЗВП, не відповідають чинному законодавству”, – розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Чи будуть проходити БЗВП магістри та аспіранти

Згідно до Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”, для проходження БЗВП направляються придатні для цього за станом здоров’я чоловіки від 18 до 25 років. При цьому громадяни мають право самостійно обрати рік проходження БЗВП до досягнення ними 24 років.

Втім, порядком проходження БЗВП передбачено, що теоретична підготовка для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти відбувається на другому році навчання, а для здобувачів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра та бакалавра – на першому році навчання.

“Як бути іншим здобувачам освіти, зокрема магістрам та аспірантам, яким не виповнилося 25 років, це питання досі не врегульовано, та потребує доопрацювання, оскільки БЗВП є обов’язковою для всіх чоловіків в віці до 25 років”, – каже Марина Бекало.

Чи можуть мобілізувати, якщо не пройшов БЗВП

Згідно до ч. 5 ст. 23 Закону про мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли БЗВП чи базову військову службу.

“Це означає, що всі чоловіки віком від 18-25 років, які не пройшли БЗВП та які не мають підстав для відстрочки, можуть бути мобілізовані”, – зазначила Марина Бекало.

Але, за словами адвокатки, якщо, наприклад, студент денної або дуальної форми навчання не порушує послідовність отримання освіти за відповідними даними з ЄДЕБО, при цьому не пройшов БЗВП, за ним відстрочка має зберігатися на весь період навчання (за абз.1 ч. 3 ст. 23 Закону про мобілізацію).

“А також він не може бути відрахований з ВНЗ, принаймні згідно з нормами законодавства, які є чинними на сьогодні, попри заяви Міноборони”, – каже адвокатка.

Нагадаємо, усі чоловіки в Україні 2025 року пройдуть базову військову підготовку: в ЗСУ назвали вік.

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