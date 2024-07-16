Мобілізація по-новому: що чекає на тих, хто не оновив свої військово-облікові дані

Військовозобов’язаних чоловіків в Україні, які з будь-яких причин не уточнили свої дані до 16 липня, чекає адміністративна відповідальність.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась.

“Щодо тих, хто ці дані не уточнив з будь-яких причин: не змогли, не захотіли. У них є обов’язок, передбачений законом. І якщо такий обов’язок людина не виконує, настає відповідальність, передбачена кодексом України про адміністративні правопорушення. Вона встановлюється в розмірі від 17 тисяч гривень — накладається штраф”, — пояснила адвокатка.

За її словами, фактично в КУпАП є дві статті: стаття 210 та 210 прим.1.

“Перша стосується порушень правил військового обліку і сюди зокрема можна віднести правопорушення, яке стосується не уточнення особою облікових даних. Або, наприклад, якщо особа не перебуває на військовому обліку, це також правопорушення, яке ми можемо віднести до цієї статті. Що стосується статті 210 прим.1, сюди ми можемо віднести правопорушення, як неявка особи по повістці”, — розповіла Анастасія Кондрась.

Анастасія Кондрась / Фото: ТСН.ua

Адвокатка зазначила, що поліція не має повноважень накладати штрафи по цих статтях.

“Адміністративні справи розглядаються органами ТЦК та СП, відповідно повноваження щодо накладення штрафів віднесені до керівників ТЦК та СП”, — каже Анастасія Кондрась.

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