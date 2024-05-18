Мобілізація по-новому: що загрожує за неоновлення даних в ТЦК – детальне пояснення

В соціальних мережах активно обговорюють тему відповідальності військовозобов’язаних у випадку несплати штрафів за порушення військового обліку та неоновлення облікових даних у ТЦК та СП.

Нібито за таке правопорушення громадянам загрожує кримінальна відповідальність, а це – від 3 до 5 років позбавлення волі. Про таке заявила Ірина Фриз, народна депутатка та членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

ТСН.ua з’ясовував, чи дійсно таке можливо.

Злочин має бути умисним

Правознавці кажуть, що, скоріш за все, депутатка мала на увазі статтю 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає таке покарання. Але додають, що одразу, у випадку порушення правил військового обліку, кримінальна відповідальність не настає.

"Лише у разі, якщо людина саме умисно не з’явилася до ТЦК та СП. Тобто, якщо військовозобов’язаному вручили повістку, а він після її отримання не з’явився до військкомату і штраф за це не сплатив, а потім проігнорував ще й другий штраф. Але тут є один нюанс, якщо людина, наприклад, захворіла і саме через це не з’явилася за повісткою, то у неї є поважна причина", - розповідає ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик.

Мобілізація в Україні / колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Розгляд справи розтягнеться на місяці

Вона підкреслює, що за згаданою статтею ККУ кримінальна відповідальність швидко не настає.

"Перед тим, як притягнути особу до кримінальної відповідальності має відбутися досудове розслідування, а воно займе певний час – найкоротше, це два місяці. Після цього обвинувальний акт надійде до суду. А вже суд буде з’ясовувати усі обставини справи та розглядати наявні докази, які має надати сторона обвинувачення. Має бути з’ясовано, чому саме особа не з’явилася до ТЦК та СП за повісткою, і чому не сплатила штраф. Сторона захисту теж буде надавати відповідні аргументи, якщо людина у цей час хворіла або знаходилася у відряджені. Я не виключаю, що ці аргументи будуть саме на користь особи, яка не сплатила штраф та не з’являлася по повістці через поважну причину. А суд не вбачатиме у її діях злого умислу і, відповідно, складу кримінального правопорушення", - розповідає Таміла Алексик.

Адвокатка погоджується, що заява народної депутатки дійсно була гучною, але ще потрібно довести наявність складу кримінального правопорушення і отримати обвинувачуваний вирок суду.

"Усього цього за один день точно не буде – справа розтягнеться на місяці. А при наявності поважних причин та інших важливих доказів, справа може бути розглянута і на користь обвинувачуваного", - зауважує адвокатка.

Чи можна оскаржити штраф

Що стосується штрафів у 17 та 25 тисяч гривень, то це вже адміністративна відповідальність. Але фахівець каже, що тут теж є багато нюансів.

"Звинувачення у несплаті штрафу теж можна оскаржити, бо потрібно детально розібратися чи повинна була людина сплатити цей штраф. Наприклад, чи правильно їй вручили повістку, хто саме її вручив. Нюансів дуже багато", - додає Таміла Алексик.

У той же час адвокатка підтверджує, якщо людина вже оплатила штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а облікових даних все одно неоновила, то за повторне порушення на таку особу накладається штраф у розмірі 25 500 грн.

За неявку до ТЦК протягом 60 днів новим законом передбачено штрафи. Колаж ТСН.ua

Що буде, якщо неоновити данні за 60 днів

Ми поцікавилися у адвокатки, якщо ж людина неоновить облікові данні за 60 днів, що у такому разі чекає на такого військовозобов’язаного?

"Якщо людина неоновить свої облікові данні у ТЦК, то за це вона несе відповідальність за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй загрожує штраф від 17 тисяч гривень, а за повторне порушення – 25 500 грн, якщо особа повторно неоновила свої облікові данні. Але все це, повторюю, потрібно ще довести в суді. Якщо за 60 днів особа неоновила свої дані, то представники ТЦК мають скласти на неї постанову, щоб притягнути до відповідальності. Людина може оскаржити таку постанову ще до суду. Але якщо військовозобов’язаний дійсно має поважну причину про неявку до ТЦК, то у суді може оскаржити це рішення", - пояснює адвокатка.

Вона додає, що так само можна оскаржити незаконні дії працівників ТЦК.

Черги до ТЦК у Києві / колаж ТСН.ua

Черги під ТЦК будуть рости

До речі, юристи кажуть, що вже зараз біля ТЦК величезні черги з відвідувачів, які хочуть оновити облікові дані, а після 18 травня черги стануть ще більшими.

Якщо вчасно не запрацюють ЦНАПи та електронний кабінет військовозобов’язаного, все навантаження ляже саме на працівників ТЦК та СП.

"Зараз робота ТЦК дуже не організована. У четвер, в одному з регіонів України, була така велика черга, що людина простояла у ній цілий день і не змогла оновити свої облікові дані. Можна лише уявити, що там буде коїтися після 18 травня. Люди можуть приходити до ТЦК щодня і не потрапити до фахівця. Чи буде це поважною причиною про неявку – важко наразі сказати. Потрібно подумати, як саме зафіксувати факт того, що людина прийшла і цілий день простояла під дверима ТЦК. Можливо, потрібно буде фіксувати своє прізвище у списках черги під ТЦК або зберігати талончик з номером про відвідування", - підсумовує Таміла Алексик.

Тим часом у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №11260 про скасування позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Раніше ТСН.ua розповідав про пошук ухилянтів у Києві: скількох чоловіків поліція доправила до ТЦК і як це відбувається.

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