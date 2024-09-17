Мобілізація по-новому: що загрожує за незаконний перетин кордону

У спробах виїхати з України, щоб уникнути мобілізації, чоловіки вдаються до незаконних способів, ризикують життям і навіть гинуть. Так, від початку повномасштабного вторгнення 41 українець потонув у річці Тиса на Закарпатті. Втім деяким все ж вдається перетнути кордон.

Що чекає українців, які потрапили до інших країн, попри заборону, чи зможуть вони повернутися та чи загрожуватиме їм адміністративна або кримінальна відповідальність. Про це у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Що загрожує за незаконний перетин кордону

За перетинання кордону поза пунктами пропуску або без відповідних документів чи з використання підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості, або без дозволу відповідних органів влади передбачається адміністративна відповідальність за ст.204-1 КУпАП у вигляді штрафу у розмірі від 3400 до 8500 грн або адміністративний арешт на 15 діб.

Чи можна повернутися без наслідків

Щодо таких правопорушників при поверненні в Україну, в пунктах перетину кордону посадовими особами Державної прикордонної служби будуть складатися адміністративні протоколи про притягнення до відповідальності.

Адміністративне стягнення за вчинення такого правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня їх виявлення, але не пізніше року з дня їх вчинення, згідно до ст. 38 КУпАП.

“Але протоколи про адміністративні правопорушення в пунктах перетину у будь-якому випадку будуть складені навіть у разі повернення в Україну через рік, два чи пізніше. Уникнути штрафу за строками накладання адміністративного стягнення можливо буде в судовому порядку”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Ті, хто виїхали через пункти пропуску як волонтери, спортсмени, актори чи артисти або у відрядження зі строками повернення (які встановлені в Правилах перетинання державного кордону), але не повернулися, не можуть бути піддані адміністративному стягненню, зазначила адвокатка.

“Адже КУпАП за такі порушення взагалі не передбачає жодної відповідальності”, — пояснила Марина Бекало.

Нагадаємо, в Україні хочуть створити “Міністерство повернення українців” або, як його раніше назвав президент – “Міністерство єдності”. Ціль — благородна, враховуючи поглиблення демографічної кризи в Україні через війну. Але ідею вже встигли розкритикувати, мовляв, зараз нам потрібно думати, як перемогти ворога, а не про тих, хто спокійно попиває каву десь у Відні.

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