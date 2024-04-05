Мобілізація по-новому: що залишили в скандальному законопроєкті

Законопроєкт про мобілізацію може бути винесений на голосування вже найближчим часом. Про це заявили одразу декілька народних депутатів. Наприклад, таку дату, як 10 квітня, називає нардеп Олексій Гончаренко.

Що саме має високі шанси залишитися в документі – про це в коментарі для ТСН.ua розповіла представниця "Європейської солідарності" в Комітеті з нацбезпеки Ірина Фріз.

"Пройшли всі правки, які були зареєстровані з тих 4269. Але за рішенням комітету до певних норм будуть готуватися, так би мовити, комітетські правки. Вони будуть входити безпосередньо до рішення комітету. Завтра очікуємо, що ці редакторські правки будуть підготовлені і, відповідно, ми зможемо їх розглянути та ухвалити рішення. Як по них, так і загалом по законопроєкту", – розповідає Ірина Фріз.

За її словами, щойно буде готовим рішення комітету до другого читання, то, відповідно, законопроєкт має всі підстави для включення до порядку денного Верховної Ради для розгляду народними депутатами в сесійній залі.

На запитання про те, скільки часу знадобиться комітету, депутатка відповіла так: "Я не виключаю, що це може бути до найближчих засідань. 100% – до середини квітня, не довше. Комітет майже всю частину роботи, яку було необхідно пройти – пройшов. Зараз залишаються винятково комітетські правки. Не виключено, що наступного тижня комітет може дати "зелене світло" для розгляду в парламенті".

За словами парламентарки, наразі ще вирішується, які обмеження таки ухвалять щодо ухилянтів.

"Комітет буде переглядати своє рішення стосовно відхилення заходів впливу в тому вигляді, в якому вони були ухвалені в першому читанні і в редакції авторів. Але в якому вигляді вони будуть у рішенні комітету – про це можно буде сказати завтра. Тобто це рішення буде переглянуте, це вже точно. Але в якому вигляді буде ухвалено вже в комітеті після перегляду – це буде відомо завтра. Завтра планується засідання комітету. Невідомо, що буде пропонуватися після дискусії з Міністерством оборони та Генеральним штабом. Все буде залежати, на якій фінальній концепції буде запропоновано перегляд саме по цих нормах", – каже Ірина Фріз.



Депутатка додає: "Вирівняна ситуація по аспірантах. Немає вибірковості в застосуванні відстрочки до аспірантів на бюджетній або до аспірантів на контрактній основі. Ухвалено рішення щодо доглядачів, утримувачів та осіб з інвалідністю 1, 2, 3 груп. Наразі немає інформації про те, що планується або буде запропонований перегляд цих норм. Отже, вони будуть залишатися в тій редакції, в якій були ухвалені під час розгляду правок".

За словами Ірини Фріз, яким буде рішення щодо перегляду позиції з надання консульських послуг українцям за кордоном без наявності військово-облікових документів – все це стане відомо, ймовірно, завтра.

Резюмуючи, депутатка каже, що загалом розгляд законопроєкту комітетом уже на фінальній стадії. "Після ухвалення комітетських правок буде голосування за рішення комітету і, відповідно, законопроєкт передається головному юридичному управлінню для підготовки висновку. Після його підготовки законопроєкт може бути включений до порядку денного для розгляду депутатами", – каже вона.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні остаточно скасували статус "обмежено придатний" до військової служби.

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