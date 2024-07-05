Мобілізація по-новому: скільки чоловіків оновили свої дані та що буде далі

Мобілізація в Україні триває. До кінцевої дати оновлення облікових даних (16 липня) у ТЦК та СП залишилося менше двох тижнів.

ТСН.ua поцікавився у Генеральному штабі ЗСУ скільки українців вже оновили свої данні у ТЦК, "Резерв+" та ЦНАП. Що робити військовозобов’язаним після оновлення даних та чи зникнуть черги до ТЦК та СП найближчим часом?

Ось що відповіли на наші питання у Генеральному штабі ЗСУ отримавши відповіді від Командування Сухопутних військ, у підпорядкуванні якого перебувають ТЦК та СП.

Мільйон оновлень за 8 днів

– Скільки військовозобов’язаних оновили облікові дані в "Резерві+", ТЦК та СП, ЦНАП у період з 18 травня по 18 червня?

– Станом на 22 червня 2024 року уточнили свої облікові данні 1 мільйон 600 тисяч військовозобов’язаних (за даними Міноборони, станом на 30 червня ця цифра вже сягнула майже 2,6 мільйона осіб).

Відстрочка та бронювання – державна таємниця

– Який відсоток серед громадян, що оновили дані претендують (вже отримали) відстрочку або бронювання?

– Відповідно до статті 2.1.14 глави 2 розділу ІІ Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління СБУ 23.12.2020 № 383, відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, Радою міністрів АР Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською держадміністраціями, які задіяні в особливий період у виробництві озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), ДКУ, відносяться до відомостей, що становлять державну таємницю.

Для ТЦК немає норм щодо відвідування

– Багатьох цікавить, якою є пропускна спроможність ТЦК. Скількох чоловіків (раніше йшлося про 50-70 осіб) може приймати за один робочий день центр комплектування?

– Пунктом 9 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 № 154, визначені завдання, покладені на ТЦК та СП.

Кількість громадян, яку може прийняти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, нормативно правовими актами не передбачена.

Оновлення даних та мобілізація в Україні / колаж ТСН.ua

До ТЦК за електронною чергою?

– Раніше йшлося про великий наплив людей до центрів комплектування, як можна уникнути величезних черг до ТЦК? Чи всі центри обладнані електронною чергою?

– Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ запустили електронну чергу до ТЦК та СП для оновлення даних. Сервіс уже працює в усіх ТЦК та СП України в тестовому режимі.

"Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Тому ми досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час", – розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Швидко розгорнути електронний запис на прийом до ТЦК та СП вдалося завдяки співпраці з компанією QLogic, що має досвід створення еЧерги для ЦНАПів.

Для запису до еЧерги потрібно обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.

Що робити після оновлення даних

– Якщо чоловік оновив свої облікові дані у ЦНАП або у застосунку "Резерв+", які його подальші дії? Коли такому військовозобов’язаному чекати на повістку до ТЦК, після 16 липня?

– Відповідно до абзацу четвертого підпункту першого пункту 2 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", під час дії Указу Президента України "Про загальну мобілізацію" від 24.02.2022 № 65/2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію" від 03.03.2022 № 2105-IX, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.

Чи треба йти до ТЦК без повістки

– Чи варто приходити без повістки до ТЦК? Кажуть, що у такому випадку людина може отримати певний час для підготовки до служби. Чи так це?

– Відповідно до підпункту 5 пункту 8 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військовозобов’язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Оновлення даних та мобілізація в Україні / колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", у запас ЗСУ та інших військових формувань зараховуються громадяни України, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку у відповідних районних (міських) ТЦК та СП і відповідних органах інших військових формувань.

Відповідно до абзацу першого частини дев’ятої статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" військовозобов’язані та резервісти, яким надійшла повістка відповідного районного (міського) ТЦК та СП (Центрального управління або регіонального органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів України) на прибуття для призову на збори, зобов’язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.

Оновлення у "Резерв+"! QR-код замінить військовий квиток - як це працює?

Відповідно до підпункт 8 пункту 1 Додаток 2 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30.12.2022 № 1487, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, у яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Раніше ТСН.ua розповідав, чи видадуть у ЦНАПі військовий квиток: у чому різниця між витягом та документом з QR-кодом.

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