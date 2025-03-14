Мобілізація по-новому у разі перемир’я: названо головні сценарії

В оборонному комітеті Ради розповіли про те, зменшать чи збільшать в Україні темпи призову.

Однією з гарячих тем, яку в Україні обговорюють разом з ймовірністю перемир’я, стала доля мобілізації під час можливого режиму тиші.

За яких саме умов можуть зупинити або змінити темпи призову, розпочати демобілізацію захисників — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли представники парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський та Ірина Фріз.

"До ухвалення президентом України і затвердження Верховною Радою рішення про скасування правового режиму воєнного стану, затвердження рішення про проведення демобілізації, ніякої демобілізації бути не може", — каже Федір Веніславський.

Та продовжує: "Демобілізація відбувається не автоматично. Відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, рішення про демобілізацію ухвалюється президентом і затверджується Верховною Радою. Тому тут варіантів взагалі ніяких немає".

Чи зменшаться темпи мобілізації у разі перемир’я

Стосовно цього Федір Веніславський каже, що однозначної відповіді поки немає: "На це питання зараз відповіді дати не можу, тому що це буде залежати від того, які потреби у мобілізації буде формувати Генеральний штаб. Якщо він залишить потреби на нинішньому рівні, то темпи будуть нинішніми. Якщо потреби будуть зменшені, то, відповідно, темпи зменшаться. Якщо потреби збільшаться, то, відповідно, темпи будуть збільшені".

Залежить від президента та Ради

Своєю чергою, представниця комітету Ірина Фріз каже наступне: "Станом на зараз є ухваленим указ президента, його підтримав парламент. Йдеться про чергове продовження мобілізації та воєнного стану, які будуть тривати до 8 травня. Далі, після цього, президент, з огляду на ситуацію на фронті, буде ухвалювати для себе рішення щодо продовження або щодо скасування воєнного стану і мобілізації і пропонувати парламенту це розглянути".

За словами Ірини Фріз, воєнний стан та мобілізація — це рішення, які "йдуть в парі".

"Цілком очевидно, що вони мають вдвох бути або припинені, або продовжені", — каже Ірина Фріз.

Щодо можливих темпів мобілізації під час мобілізації представниця комітету висловила таку свою суб’єктивну думку: "Моя суб’єктивна думка полягає в тому, що ми маємо бути готові давати відсіч агресору. Тому якщо в якийсь осяжній перспективі може відбутись перемир’я, то воно 100% не має впливати на мобілізаційні процеси".

Та резюмує: "Адже маємо нарешті припинити, маю на увазі владу, займати страусячу позицію. Маємо ввести чіткі терміни служби під час дії воєнного стану. Для цього питання мобілізації є вкрай необхідним. Якщо встановлюються відповідні терміни, то є потреба в підготовці мобілізаційного резерву, який буде здатний замінити тих, хто отримав згідно нового законодавства право на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. З моєї точки зору, навряд чи питання має корегуватись в бік зменшення (темпів — Ред.)".

Раніше повідомлялось про те, як в Росії відреагували на пропозицію перемирʼя.

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