Мобілізація по-новому: у Верховній Раді назвали три сценарії змін

В комітеті з питань нацбезпеки розповіли про труднощі, які супроводжують призов до лав ЗСУ.

В Україні знизились темпи мобілізації в порівнянні з показниками літніх місяців – про це протягом останнього час заявили одразу декілька народних депутатів.

"Починаючи з вересня ми просідаємо в мобілізації. Вона почала спадати після серпня, після літа, коли ми вийшли на рівень виконання плана Генштабом. На жаль, восени пішла на спад і саме тому кажу, що переведення (військовослужбовців — Ред.) були викликані наказом головнокомандувача Сирського саме через втрати людей в бойових бригадах. До грудня ми не виконаємо план Генштаба ні на цей рік, ні на цей місяць. Тому з цим складно і ми знов вертаємось, на жаль, до ситуації весни 2024 року", — заявила в етері "Говорить великий Львів" народна депутатка, представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

Що можно змінити зараз

В коментарі для ТСН.ua Соломія Бобровська так відповіла на питання про те, що повинна зробити держава для належного комплектування Сил оборони: "Я не впевнена, що зараз можливо кардинально знову підійти до мобілізації і щось виправити. Перше: припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. "Бусифікація" знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. Друге: відповідальність ТЦКівцям за порушення і перевищення повноважень. Третє: ОМС (органи місцевого самоуправління) та ОВА — змусити їх долучитись".

За словами Соломії Бобровської, перебування частини чоловіків вдома (про це останнім часом повідомляється в соцмережах — Ред.) ускладнює мобілізацію.

"Людей важче знайти, але наскільки це зараз критична проблема — важко сказати", — каже парламентарка.

В той же час на сайті президента України з’явилась петиція про мобілізацію жінок до лав ЗСУ. Її автором зазначається чоловік, він подав її 1 листопада, за 5 днів петицію підписали 318 людей. Серед підписантів — 54 чоловіки разом з автором, решта — жінки.

Втаємничена мобілізація - чому офіційно джерела мовчать про підготовку військ?

Раніше повідомлялось про те, де шукатимуть людей для служби у ЗСУ.

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