Мобілізація по-новому: у Верховній Раді назвали три сценарії змін (відео)

"Якщо 160 тисяч не мобілізувати впродовж двох місяців – ми підписуємо капітуляцію". Ветеран війни вразив гучною заявою. Через складну ситуацію на фронті Україна потребує залучення великої кількості військових. Знову заговорили про мобілізацію жінок та чоловіків 18+. Ба більше, у Верховній Раді назвали три сценарії змін. Усі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Мобілізація під загрозою

В Україні знизились темпи мобілізації порівняно з показниками літніх місяців – про це протягом останнього час заявили одразу декілька народних депутатів, зокрема і представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Народна депутатка розповіла про труднощі, які супроводжують призов до лав ЗСУ.

"Починаючи від вересня, ми просідаємо в мобілізації. Вона почала спадати після серпня, після літа, коли ми вийшли на рівень виконання плана Генштабом. На жаль, восени пішла на спад і саме тому кажу, що переведення (військовослужбовців – ред.) були викликані наказом головнокомандувача Сирського саме через втрати людей в бойових бригадах. До грудня ми не виконаємо план Генштабу ні на цей рік, ні на цей місяць. Тому з цим складно, і ми знов вертаємось, на жаль, до ситуації весни 2024 року", – зазначила Бобровська.

Що можна змінити зараз

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У коментарі для ТСН.ua Соломія Бобровська заявила, що може зробити держава для належного комплектування Сил оборони. На її думку, є три напрямки удосконалення мобілізаційних процесів.

"Я не впевнена, що зараз можливо кардинально знову підійти до мобілізації і щось виправити. Перше: припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. "Бусифікація" знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. Друге: відповідальність ТЦКівцям за порушення і перевищення повноважень. Третє: ОМС (органи місцевого самоуправління) та ОВА – змусити їх долучитись", – зазначила депутатка.

За словами Бобровської, перебування частини чоловіків вдома ускладнює мобілізацію.

"Людей важче знайти, але наскільки це зараз критична проблема – важко сказати", – зазначила вона.

У свою чергу ветеран російсько-української війни різко висловився про затримки у процесі мобілізації. Про це Масі Найєм розповів під час інтерв’ю на LB live. За словами Масі, від початку війни в армії служать люди, які на початках повномасштабного вторгнення стали на захист країни.

"Люди по три роки в армії і це дуже багато. Я розумію людей, які вже вигоріли і досі служать. Їм дуже складно", – каже він.

Також Масі розповів, що нині держава, борючись з ухилянтами, прирівняла до них всіх, навіть тих, хто хотів мобілізуватися.

"Я дуже емоційна людина, я б сказав суспільству таке: якщо ви, 160 тисяч людей, не прийдете мобілізуватись протягом наступних двох місяців, ми підписуємо капітуляцію. Тому що це чесна відповідь – ви ж не хочете воювати, але хтось це мусить робити", – зазначив він.

Потрібно мобілізувати 500 тисяч людей

Однак, до лав ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Таку гучну заяву зробив народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Він зазначив, що запланованих двохсот тисяч призовників не вистачить для потреб армії в умовах нинішньої ситуації на фронті. За його словами, після ухвалення закону про посилення мобілізації в травні її темпи були нормальними, але у вересні вони знизилися. Костенко зауважив, що планували призвати 200 тисяч людей, але, на його думку, цього недостатньо. Він також нагадав, що у грудні 2023 року ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що до армії потрібно призвати 500 тисяч осіб. Депутат вважає, що це буде правильним рішенням.

Як розповів командир бригади "Чорний ліс" Олександр Попов, люди, яких примусово мобілізували, теж мають служити – захищати тих, хто позаду них і не може постояти за себе сам.

Мобілізація жінок

А тим часом знову спливла тема мобілізації жінок. Очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська вважає, що жінки повинні підготуватися до оборони. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю спецкореспондентці ТСН.ua Наталі Нагорній. На її думку, таке непопулярне рішення, як масова й обов'язкова мобілізація жінок під час війни, має бути ухвалено, адже це необхідно для збереження України.

Варто зазначити, що екскомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж не виключає мобілізації жінок в Україні. Про це він сказав у своєму виступі в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні.

Мобілізація неефективна

Про те, що зміни в мобілізації в Україні потрібні, бо система комплектування зараз неефективна, зазначав і офіцер бригади “Рубіж” Максим Таран.

За його словами, так звані “ухилянти” не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію.

"Це не виправлять ТЦК, потрібно піднімати на інший рівень матеріальне, соціальне і медичне забезпечення, каже військовий. Самі військові й волонтери з цим не впораються. Потрібно, щоб людина знала, що не лише її життя, а й здоровʼя матиме найкраще страхування", – зазначив він.

У його бригаді “Рубіж” в бойових підрозділах служать і депутати, і люди, які мали успішні бізнеси або високооплачувану роботу в Україні і за кордоном.

Водночас представник Одеського територіального центру соціального комплектування (ТЦК) розповів, що відомство не може досягти поставлених цілей, йдеться у матеріалі The Times.

Примітно, що в Міноборони вважають, що мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт добровольцем, не замінить мобілізації з працівниками ТЦК. Таку думку висловив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Представник ТЦК також додав, що періодично понад половина чоловіків, які приходять, мають захворювання, які не дозволяють служити у Силах оборони. Серед них є, наприклад, туберкульоз, гепатит або ВІЛ.

Своєю чергою полковник СБУ та секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік має починатися від 20 років. За словами нардепа, американських конгресменів дивує те, що в Україні чоловіки віком до 25 років не підлягають призову. Він також зазначив, що у світі мобілізація від 18 чи 20 років – це звична практика.

Методами, які допоможуть подолати спад мобілізації, на його думку, є підвищення мотивації різних категорій населення для служби на контракті, а також зниження призовного віку. Якщо ж мобілізацію в Україні надалі будуть "спускати на гальмах", то скоро вона "піде в мінус".

А от командир батальйону К-2 54-ї ОМБр Кирило Верес сказав, що йому дуже бракує особового складу, проте він не готовий масово брати до свого підрозділу 18-річних. Водночас Верес і проти того, щоб воювали 59-річні.

"Бусифікація" чоловіків віком 50-60 забороняється?

В Україні ухвалено нові рішення щодо мобілізації деяких українців. Чоловіки віком від 50 до 60 років, які раніше підлягали мобілізації, тепер можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу Збройних сил України. Про це 23 вересня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на директиву Командування Сухопутних військ. За його словами, документ надіслали до всіх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Кого все ж забиратимуть до армії?

Член комітету з нацбезпеки та оборони Верховної Ради Федір Веніславський підтвердив, що в директиві, про яку написав Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років. За словами Веніславського, після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, що мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Нардеп запевнив, що це рішення – загальна позиція військового керівництва.

Також нещодавно в Україні припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років.

Нагадаємо, в Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб – від 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України це було 13-те рішення Верховної Ради.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ ПО-НОВОМУ: у Верховній Раді назвали три сценарії змін

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