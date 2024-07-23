Мобілізація по новому: ухилянтам пропонують тимчасово "змінити стать"

Після того, як в Україні для військовозобов’язаних сплив термін безштрафного оновлення військово-облікових даних, на сайтах безкоштовних оголошень з’явились нові, подекуди досить дивні пропозиції "маскування від ТЦК".

Так, днями пара продавців з Хмельницького опублікувала оголошення про продаж силіконової імітації жіночих грудей. Автори оголошення зазначають, що цей виріб підходить як для жінок, так і для чоловіків.

Автори оголошення зазначають, що одне з призначень такого виробу, начебто – "для маскування від тцк з наповнювачем з силікону для збільшення грудей. Підходить для чоловіків та жінок дуже добре тягнеться!"

Оголошення про продаж штучних грудей. Скріншот.

Оголошення про продаж штучного бюсту. Скріншот.

За ці штучні накладні груди продавці прохають 3550 грн. Станом на сьогодні, 23 липня, як свідчить статистика, цим оголошенням цікавились більше 480 користувачів Інтернету.

Своєю чергою, українські прикордонники час від часу звітують, що при спробі незаконного перетину кордону деякі з ухилянтів дійсно маскуються під жінок – використовують імітацію грудей, перуки та жіночий одяг.

За словами речника державної прикордонної служби Андрія Демченка, перевдягнених у жінок чоловіків прикордонники спіймали вже декілька, але про масовість не йдеться.

"Про такі випадки повідомлялось на наших інформаційних ресурсах. Хтось з перевдягнених осіб зізнається відразу, як його викрили. Але, коли прикордонники виявили в потягу чоловіка, який вдавав з себе бабусю, то цей громадянин, скажімо так, довго тримався та наполягав на тому, що він є жінкою", - розповів в коментарі для ТСН.ua Андрій Демченко.

За даними прикордонників, всі ці порушники будуть притягнені до юридичної відповідальності.

Заробляють, лякаючи

Своєю чергою, психолог Валентин Кім, який неодноразово аналізував значні суспільні процеси та наразі є психологом-аналітиком Генштаба ЗСУ, дав оцінку тому, чому ділки зараз у своїй рекламі використовують назву ТЦК.

"Якщо роздивитись сам контекст, то ми бачимо, що ситуація наступна: українське середовище налякане, рівень довіри до ТЦК не те що низький, він від’ємний, ніякий. На фоні такого ставлення, такої емоційної ситуації, звичайно, можуть з’являтись усілякі фрікі та різні поведінкові реакції", - каже Валентин Кім.

Та додає: "Якщо взяти бізнесовий контекст, то людям необхідно продавати товар. Бізнес має проявляти креативність. Якщо ти її не проявляєш, то твій товар можуть не помітити. Навіть якщо його не куплять, важливо, щоб запам’ятали. Скажу чесно, такий контекст працює. Навряд чи на цьому можно сколотити якийсь капітал, але запам’ятатись можно, провести час, начебто насміхаючись над своїми страхами. Така поведінкова реакція психологічно є обгрунтованою. Включається психологічний захист, емоція".

При цьому Валентин Кім погоджується з тим, що такі оголошення неабияк обурюють військових.

"Зараз відбувається дуже потужний процес розшарування. Розділ суспільства (між тими, хто воює, а хто ні, хто перебуває за кордоном, а хто залишився в Україні - Ред) продовжує заглиблюватись. Це відбувається не стільки на тлі війни, скільки на тлі тих соціальних процесів, коли суспільство штучно обмежено", - каже Валентин Кім, підкреслюючи, що на жаль, цей розподіл неминучий.

"Відбувається багато зовнішніх і внутрішніх процесів та факторів, які на це впливають", - каже Валентин Кім.

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