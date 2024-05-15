Мобілізація по-новому: ухилянтів попередили про найжорсткіше покарання

На вихідних, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію. Напередодні у Верховній Раді повідомили, що військовозобов’язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.

Подробиці нововведення в коментарі для ТСН.ua розповіла народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

"Потрібно розуміти поетапність застосування штрафів. Спочатку накладається адміністративний штраф. Якщо порушник не сплачує його, то військовозобов’язаному може бути виписаний другий штраф, більший за попередній. Для фізичних осіб йдеться про суми від 17 тис. грн. до 25 тис. грн", - каже Ірина Фріз.

Та додає: "Це означає, що штраф накладено за порушення обліку. Якщо порушник не сплачує ані перший штраф, ані другий, не з’являється для оновлення своїх облікових даних після сплати штрафу, то підпадає під кримінальну відповідальність за порушення закону про мобілізацію".

Резюмуючи, парламентарка зазначила: "Тобто, це стаття за ухилянство, а не порушення військового обліку. І саме за це в чинному законодавстві стаття була не змінена - передбачається від 3 до 5 років ув'язнення за ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану".

Раніше повідомлялось про те, що працівник ТЦК на Одещині за відстрочку від мобілізації вимагав незвичний хабар.

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