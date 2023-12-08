Мобілізація по-новому в Україні: скільки ще людей потрібно на фронт і кого забиратимуть першими

Посилення мобілізації в Україні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний анонсував ще на початку листопада. Сьогодні ж військові експерти кажуть, що Силам оборони не вистачає людей. А без вирішення проблеми великої мобілізації, за їхніми словами, шанси України на перемогу вкрай малі. Воювати, кажуть військові, незабаром доведеться всім.

Скільки людей ще треба мобілізувати до ЗСУ, щоб ефективно протистояти Росії. Та чи дійсно може з’явитися необхідність забрати на фронт майже всіх чоловіків, щоб перемогти РФ, у коментарі сайту ТСН.ua розповів український військовик, полковник запасу, учасник російсько-української війни, який пройшов через російський полон 2014 року, Роман Світан.

Скільки людей потрібно українській армії

За словами Романа Світана, справа не в кількості, а в якості. Тому підхід має бути іншим. Один професіонал на війні може замінити близько 100 людей, каже військовий експерт.

“Тому нам треба поставити собі завдання створити професійну армію. Навіть в тих умовах, у яких ми зараз перебуваємо. До того ж виконати одразу два завдання: створити професійну армію і надалі “перетікання” професіоналів із армійської середи в державне управління. Створити систему держуправління із колишніх військовослужбовців — це дуже важливо. Тоді буде реальна система виконавчої влади. Як вона створена в тому ж самому Ізраїлі. Потрібні професіональні Збройні сили, а не мобілізаційні. Тобто одна справа з вулиці людей брати і ставити, а інша — набирати професіоналів. Тільки тоді можна казати про обороноздатність”, — розповів Роман Світан.

Він каже, що Україна не воює “м’ясними штурмами”. Щоб працювати кількістю в цій війні, необхідно мати десятки мільйонів людей.

“Нам, можливо, і не потрібна та армія, яка є зараз. Нам потрібно хоча б 300-350 тисяч висококваліфікованих професіоналів і новітньої техніки. Починаючи від літаків, закінчуючи певними наземними засобами. Для оборони, виконання завдань і звільнення територій потрібна така армія. А ці люди в нас є, їх треба просто призвати”, — розповів Роман Світан.

А ще краще переконати їх прийти до війська самостійно, зацікавити та мотивувати виконувати свої завдання, каже військовий експерт.

“Людей у нас мільйони в Україні, а от профі… Поясню на прикладі льотчиків. Скільки їх потрібно? Їх вистачає чи не вистачає? Все залежить від того, скільки є літаків і яка профпридатність у льотного складу. А льотчика ж не можна з вулиці набрати. Не можна набрати 100 людей і призначити з них п’ять льотчиків, наприклад. Тому що його спочатку відібрати треба, а потім ще й підготувати. Льотний склад готується від п’яти до 11 років в залежності від кваліфікації. А нам вже потрібні професіонали”, — розповів Роман Світан.

Де брати професіоналів вже зараз

Військовий експерт каже, що починати створювати професійну армію можливо вже зараз. Для цього, за його словами, необхідно зняти зі спеціального обліку правоохоронців і силовиків та запустити механізм мобілізації.

“Зняти і поставити завдання військкомам призивати держслужбовців. Запустити процес ротацій. Військовослужбовців, які вже другий рік воюють, відправити в тил для виконання завдань державної служби. А держслужбовців відправляти на фронт виконувати бойові завдання після перепідготовки. А деякі з них вже готові, особливо силовики, вони вже мотивовані та придатні”, — розповів Роман Світан.

За його словами, таким чином можна провести відновлення виконавчої гілки влади. Роман Світан підкреслив, що необхідно “відпустити” з фронту всіх, хто служить понад пів року.

“Людина більше шести місяців не витримує бойові дії. Через кожні півроку треба ротувати, знімати людину з лінії фронту. Інакше ви отримаєте людину, яку дуже складно буде інтегрувати в громадянське суспільство”, — каже Роман Світан.

Також варто розширити механізм набирання людей, які хочуть бути професійними військовослужбовцями, через рекрутингові компанії та центри безпосередньо в бригадах, які зараз виконують бойові дії.

“Звісно, дати можливість підвищувати грошове забезпечення, щоб залучити людей. Мотивація має бути фінансовою. І певний соціальний пакет. Це може все відразу включати і держслужбу як таку. У такому режимі ми зможемо виконати два завдання і не будемо звертати увагу на кількісний склад. Будемо ставити завдання мати професіоналів, яківиконують бойові завдання. Нам, можливо, навіть доведеться скоротити Збройні сили”, — розповів Роман Світан.

Ким замінити правоохронців

За словами Романа Світана, сьогодні в Україні працює більше правоохоронців, ніж воює військових на лінії фронту. Усі вони професійно придатні, проходять медичну комісію, навчаються користуватися зброєю.

“І мотивовані, тому що отримують грошове забезпечення від держави. До того ж, я зі свого досвіду знаю, що поліцейські чи силовики, вони дуже добре воюють. Це тямущі професійні воїни”, — каже Роман Світан.

Водночас близько третини населення виїхало з України — їх охороняють правоохоронці інших держав, розповів військовий експерт.

“Нам зараз не потрібно стільки силовиків. У нас було 40 мільйонів, а зараз залишилось близько 20 в країні. Люди виїхали, а силовики залишилися. І у нас вже не така злочинність, яка була до війни. Зараз всі прекрасно розуміють, що дуже жорсткий буде підхід. І деякі злочинці теж поїхали. Тобто необхідності в такій кількості правоохоронців немає, коли щонайменше третина населення виїхала”, — вважає Роман Світан.

За його словами, до половини українських силовиків можна призвати до війська в режимі ротацій.

“Оптимально — це третина. Третину відправляти, дві третини залишається всередині країни. І в такому ротаційному режимі, через пів року — наступна третина”, — розповів Роман Світан.

Чи дійсно будуть воювати всі

Військовий експерт каже, що воювати всім або майже всім чоловікам в Україні точно не потрібно.

“Якщо йти шляхом минулого століття, коли воювали “м’ясом” так би мовити, кількістю, то ми програємо однозначно. Людей в Росії набагато більше, ніж у нас. Тому цей шлях навіть немає сенсу проговорювати. А якраз одразу налаштовуватися на той, про який я вже сказав. Воювати мають професіонали, їх потрібно небагато. Крім того, один відсоток у будь-якій популяції народжується воїнами. Так ось їх потрібно знайти і залучити. Один відсоток населення — це приблизно 350 тисяч людей. Це та армія, яка нам потрібна”, — розповів Роман Світан.

Нагадаємо, що у Верховній Раді раніше пропонували мобілізувати поліцейських, прокурорів та пенсіонерів МВС. Втім, за умови, що вони мають досвід роботи в державних структурах протягом щонайменше двох років. А також у разі, якщо вони обіймали посади, які передбачали використання вогнепальної зброї та мають відповідний досвід. Законопроєктом передбачалася можливість залучати до 30% особового складу правоохоронних органів до лав ЗСУ.

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