Мобілізація по-новому в Україні: справи ухилянтів переглядають і саджають за ґрати

В Україні ввели кардинальні зміни для тих, хто ухилився від мобілізації. Як виявилось, нещодавно в Закарпатській області до реальних строків покарання були засуджені двоє військовозобов’язаних, які раніше отримали лише умовні терміни покарання. Апеляційні суди після оскарження вироків прокуратурою відправили чоловіків за грати.

Подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

"Закарпатська обласна прокуратура в апеляції домоглася зміни призначеного покарання для двох закарпатців, яких визнано винними в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Замість "умовного" позбавлення волі їх засудили до 3 років за ґратами", - повідомила Катерина Хижняк.

За даними прокуратури, йдеться про випадки, що трапились у Мукачівському та Тячівському районах.

"Раніше чоловіків звільнили від відбування покарання, якщо вони протягом іспитового строку не вчинять нового кримінального правопорушення і виконають покладені на них обов'язки", - розповіла нам Катерина Хижняк.

За її словами, прокурори Мукачівської та Тячівської окружних прокуратур оскаржили такі рішення в апеляційному порядку.

"Так, 34-річний мукачівець у грудні минулого року пройшов військово-лікарську комісію у центрі комплектування, отримав повістку на відправку у військову частину, однак вказані в ній вимоги проігнорував. За місяць після цього ухилився від мобілізації і 47-річний мешканець с. Калини, що на Тячівщині. Він пройшов ВЛК, після чого написав заяву про відмову проходити військову службу, усвідомлюючи кримінальну відповідальність за це.

У травні-червні цього року громадян засудили до 4 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку – 2 та 3 роки відповідно. Прокуратура в апеляційних скаргах просила скасувати вироки судів першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалити нові. Закарпатський апеляційний суд підтримав таку позицію та призначив обом фігурантам по 3 роки ув’язнення за вчинені кримінальні правопорушення", - повідомила Катерина Хижняк.

За даними правоохоронців, в перспективі оскаржених вироків може стати більше.

"Пройшло більше року, достатньо часу для того, щоб матеріали справ ухилянтів пройшли суди першої інстанції. Тепер частину таких вироків оскаржують прокуратури", - пояснили тенденцію правоохоронці.

Аналогічну думку висловлює і адвокат Андрій Межирицький, який знається в тому числі і на темі мобілізації.

"Мабуть, маючи напрацювання, прокуратури вирішили виправляти те, де вони програвали минулого року", - каже Андрій Межирицький.

До цього адвокат додає, що кримінальна відповідальність для військовозобов’язаного настає після того, як останній отримав бойову повістку, але, наприклад, не відправився до військової частини.

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