Мобілізація по-новому: відомий освітянин з відстрочкою оновив дані, але потрапив у розшук ТЦК

За словами Дмитра Ламзи, повідомлення про повістку йому принесли настільки пізно, що ТЦК пішов на крайні міри.

Директор однієї з київських шкіл, правник Дмитро Ламза, відомий своєю активною позицією щодо багатьох освітянських процесів, публічно розповів про конфліктну ситуацію з ТЦК, яка склалась у нього через дії ймовірно поштових працівників.

За словами Дмитра Ламзи, будучи законослухняним громадянином, який вчасно оновлював дані і має законну відстрочку, він був оголошений у розшук ТЦК лише через те, що йому невчасно поклали до поштової скриньки повідомлення про необхідність отримати рекомендований лист на одному з відділень "Укрпошти" в центрі Києва.

Про цю ситуацію освітянин розповів на своїй сторінці у Facebook та додатково прокоментував для ТСН.ua.

"Ось і моя черга прийшла особисто відчути нововведення держави. 15.10.2024 мені у поштову скриньку вклали повідомлення про отримання рекомендованого листа (форми Ф.22-а). Взявши в руки цей папірець, я був шокований, що вкладений він був аж 8.10.2024 року (версія пошти). Як так?! Я кожного дня перевіряю скриньку, оскільки постійно отримую документи з різних установ", — написав Дмитро Ламза.



Та додав: "І тільки 15.10.2024 року я отримую повідомлення, яке начебто вкладене 08.10.2024 р. Побачивши це, я одразу зателефонував на гарячу лінію "Укрпошти" та залишив офіційну скаргу. А тепер увага! Мені повідомили, що лист-повістка на моє ім'я поїхала назад в ТЦК!!!".



В своєму зверненні Дмитро Ламза "тегнув" "Укрпошту", Міністерство оборони та особисто міністра оборони.

Деякі з дописувачів, які прокоментували цей пост, стверджують, що Дмитро Ламза — не єдина людина, у якої була така ситуація.

Готовий судитись

В коментарі для ТСН.ua освітянин Дмитро Ламза детально розповів про ситуацію та зазначив, що станом на сьогодні, 18 жовтня, ситуація так і не вирішилась. За словами Ламзи, вона стала дещо гірше.

"Ситуація в активному продовженні. Я кожного дня дивлюсь у поштову скриньку, тому що мені регулярно приходять листи з різних установ", — розповів нам Дмитро Ламза.

Та продовжив: "15 жовтня я виявив папірець, повідомлення. На ньому зазначено, що вкладення відбулось 8.10.2024. Я зателефонував на гарячу лінію, розповів, що мешкаю у центрі Києва, де центральні відділення, це не село. Мені відповіли, що мій лист поїхав в ТЦК. Я поїхав в ТЦК, де мені повідомили, що мене подають у розшук. Я відповів, що як так — на минулому тижні я був в ТЦК, у мене є законна відстрочка. За що мене в розшук? Я не знав, що є цей папірець, ця повістка. Я написав юридично оформлену скаргу на "Укрпошту". Мені прийшла відповідь про те, що моє звернення розглядається".

Дмитро Ламза вважає, що порушена інструкція про вручення.

"Це буде раз у раз. Я бачу в себе у парадному, що скільки таких папірців розкидано на підлозі", — припускає правник.

Та додає: "Я телефонував на гарячу лінію, де мені відповіли: "Вибачте, поштарка не встигла покласти". Я відповів, що цей папірець вона повинна виписувати перед поштовою скринькою, на місці, якщо людини немає вдома. В постанові написано: зателефонувати. На конверті номер телефона був написаний. Зараз я буду звертатись до суду, буду подавати на "Укрпошту", тому що вони порушили моє право на інформування. Відшкодування моральної шкоди — цього мені не треба".

За словами Дмитра Ламзи, у нього особисті повідомлення "розриваються".

"У людей багато таких проблем. Ці три дні замість того, щоб працювати, проводити уроки, я вимушений стояти у чергах. Мені повідомляли про те, що винесуть догану поштарці. Але при чому поштарка? Вона мені принесла цей папірець тоді, коли їй дали його в руки", — каже освітянин.

Оновив дані та має відстрочку

Резюмуючи, Дмитро Ламза підкреслив, що виконував всі вимоги мобілізаційного законодавства, в тому числі уточнював свої дані та має відстрочку. Але станом на зараз достеменно не знає, що містив конверт від ТЦК. Припускає, що це була повістка з’явитись до цієї установи.

"Я буду вимагати, щоб пошта визнала свою вину. Мені телефонували з пошти, вибачались, прохали написати про пом’якшення, мовляв, що вони зі мною поспілкувались. Я відповів, що, звичайно, вибачаю, але не зроблю цього (пом’якшення – Ред.), поки не визнаєте, що не можете витримати такого потоку листів. Законодавець повинен увімкнути мізки та вжити правильних заходів", — сказав Дмитро Ламза, припускаючи, що в країні, можливо, не вистачає поштових працівників.

Поштовики готують відповідь

ТСН.ua звернувся до "Укрпошти" з проханням прокоментувати даний випадок. Нам запропонували надіслати інформаційний запит з переліком питань. ТСН.ua надіслав запит та задав керівництву "Укрпошти" низку питань з проханням прокоментувати цю ситуацію.

"Взяли в роботу ваш запит", — відповіла нам пресслужба "Укрпошти".

Відповіді будуть опубліковані щойно надійдуть.

Від мобілізації до "бусифікації", приниження, побиття та безкарності!

Раніше повідомлялось про те, що буде, якщо лист загубиться чи йтиме занадто довго.

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