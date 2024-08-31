Мобілізація по-новому восени: адвокати назвали, що зміниться для мільйонів чоловіків

За даними юристів, повістку можуть отримати і ті, хто оновив дані, і ті, хто цього не зробив.

Після того, як Міністерство оборони України відзвітувало про те, що дані всіх чоловіків від 16 до 60 років будуть актуалізовані через низку державних реєстрів (вони містять найповнішу інформацію про кожного громадянина), не виключено, що це може статись вже незабаром, цієї осені. Ключова ціль цього нововведення – державні реєстри зможуть обмінюватись з реєстром "Оберіг" інформацією щодо військовозобов’язаних. Крім того, вважається, що завдяки цьому працівники ТЦК зможуть виявити тих осіб, кого немає в реєстрі "Оберіг".

Те, що дані чоловіків таким чином можуть бути актуалізовані вже цієї осені, а заборона на керування транспортом стане предметом судових розглядів - таку думку в коментарі для ТСН.ua висловили адвокати Роман Сімутін та Катерина Аніщенко, які спеціалізуються в тому числі і в питаннях мобілізації.

"Якщо поєднаються ці реєстри, то дані громадян будуть актуалізовані. У нас в країні цифровізовані відомості щодо 90% громадян. Тобто процес актуалізації може бути недовгим", - припускає Роман Сімутін.

Чи буде більше штрафів

На це питання Роман Сімутін відповідає так: "У статті адмінкодекса зазначено, що не можно накладувати штраф на особу, якщо її дані містяться в реєстрах. Є дуже цікаве рішення суду, яке було винесене десь тиждень тому. Суд скасував постанову про стягнення штрафа та зазначив, що до протоколу повинні були долучені дані про відсутність інформації про дану особу в державних реєстрах. І тільки після цього можно було накладати штраф".

Надсилання повісток

За словами Романа Сімутіна, можливі декілька хвиль надсилання повісток. Зокрема і тим, хто не уточнив своїх даних, але при цьому перебуває на військовому обліку.

"Йдеться про тих, чиї паперові справи є в ТЦК, але цих людей немає в реєстрі "Оберіг". Повістки в такому випадку можуть виписувати на прізвища в алфавітному порядку".

Штрафи стануть частим явищем

Адвокатка Катерина Аніщенко, яка спеціалізується на питаннях мобілізації, в коментарі для ТСН.ua зазначила, що буде впроваджуватись в дію накладення штрафів та заборона керувати транспортними засобами.



"Штрафів (за порушення мобілізаційного законодавства – Ред.) може бути більше, оскільки розширено коло осіб, які будуть під "наглядом" ТЦК. Вважаю, що і повістки будуть надсилатись в автоматичному режимі", - каже Катерина Аніщенко.

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Раніше повідомлялось про те, як тепер ТЦК шукатимуть чоловіків.

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