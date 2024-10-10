Мобілізація по-новому: все, що відомо про повістки поштою

Від 18 липня працівники ТЦК мають право розсилати повістки поштою. Станом на вересень, за даними керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського, поштою було відправлено понад 20 тисяч повісток.

Чи можливо відмовитись від повістки і за яких умов вона вважатиметься врученою - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про надсилання повісток поштою

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що Кабмін виділив 71,8 млн гривень на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця року, які надсилатимуть рекомендованими листами. Раніше очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський заявляв, що листи від ТЦК нічим не особливі та мають форму звичайного рекомендованого листа, який вручається адресату. Проте нова постанова Кабміну передбачає, що лист повинен мати позначки "Повістка ТЦК" і "Вручити особисто".

Смілянський у коментарі "Українському радіо" зазначив, що станом на жовтень 2024 року уже надіслано 20 тисяч повісток.

Який вигляд має повістка поштою:

На повістці має бути електронний підпис начальника ТЦК та спеціальний QR-код.

За допомогою QR-коду через додаток "Резерв+" призовник зможе перевірити, чи повістка справжня.

Куди присилатимуть повістки:

Повістку поштою надсилатимуть на ті адреси, які військовозобов'язані вказали під час оновлення даних.

Такі листи надсилатимуть усім, не залежно від того, оновив призовник дані чи ні.

Якщо дані не оновлені, то повістка прийде на адресу реєстрації.

Коли повістка вважатиметься врученою

Раніше повістка вважалась врученою навіть тоді, коли військовозобов'язаний її не отримав, проте недавно Кабмін змінив правила вручення повісток поштою:

Тепер рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" доставлятимуть адресату особисто.

У разі відсутності адресата за місцем проживання працівники пошти залишатимуть повідомлення в поштовій скриньці або інформуватимуть його телефоном.

Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з’явиться для отримання листа, поштовий працівник ставитиме позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", і лист буде повернено до відправника.

На отримання рекомендованого листа військовозобов'язаний має три дні. Якщо він не прийшов - лист повертається із позначкою, що "адресат не мешкає за цією адресою", якщо ж відмовився отримувати, то повертається із відповідною позначкою.

Як покарають, якщо призовник отримав повістку поштою, але не прийшов до ТЦК

Після отримання повіски призовник повинен прийти до ТЦК протягом 7 днів. Серед поважних причин неявки до військкомату є:

смерть близької людини;

перебування на стаціонарному лікуванні;

стихійні лиха.

За ігнорування повістки, яка надійшла поштою можна отримати адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку за статтею 210 КУпАП.

Розмір штрафу за це становить від 17 000 до 25 500 грн.

Також порушника можуть подати в розшук з метою затримання та доставлення до найближчого відділу ТЦК та СП для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

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