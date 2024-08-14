Мобілізація по-новому: як бабусі заробляють на ліки, стаючи дружинами ухилянтів

На кордоні псевдоподружжя заявляють, мовляв, у них щира та безмежна любов.

Протягом останнього місяця, після того, як в ТЦК завершився безштрафний термін оновлення даних, в соцмережах з’явилась низка пропозицій від жінок з інвалідністю передпенсійного віку укласти фіктивні шлюби з військовозобов’язаними. Як відомо, такі чоловіки набувають статуса осіб, які доглядають за дружинами з інвалідністю та мають законне право перетнути кордон.

Як з’ясував ТСН.ua, в профільних інтернет-спільнотах з’явились оголошення, де свої послуги пропонують жінки, які за віком можуть мати онуків.

Наприклад, нещодавно одна з дописувачок розмістила оголошення такого змісту: "Жінка, 2 група, 59 років, Чернігівська область. Фіктивний шлюб з військовим або цивільним без виїзду".

Про взаємовигідну пропозицію пише ще одна жінка, яка зазначає наступне: "Потрібен фіктивний шлюб з чоловіком, який має УБД (вік не важливий). Жінка, 62 роки з третьою групою інвалідністю (можуть бути взаємовигідні умови)".

62-річна жінка шукає хлопця, який має посвідчення УБД. Скріншот з соцмережі

В соцмережах, де розміщені такі оголошення, жартують, що у бабусь з’явився шанс надягнути весільну сукню та побути красивою "молодухою".

Загалом оголошень про фіктивний шлюб зараз в таких спільнотах можно нарахувати сотні. В той же час в цих спільнотах дописувачі скаржаться, що зараз тут працюють і шахрайки, які взяли завдаток та зникли.

Своєю чергою, українські прикордонники звітують, що працюють механізми виявлення фіктивних шлюбів – у разі викриття фігурантам загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб за кордон.

За даними ДПСУ, лише протягом липня було декілька виявлень намагань чоловіків виїхати за кордон, прикриваючись шлюбом з жінкою з інвалідністю.

Як один з прикладів прикордонники наводять випадок, який стався минулого місяця. Про нього вартові кордону розповіли з долею гумора: "У хворобі і здравії…клялися кохати, навіть діагнозом не поцікавилися. 44-річний уродженець Івано-Франківщини одружився з 66-річною жінкою. Чоловік розповів, що везе "дружину" в Польщу на лікування. Але подружжя не змогло дати однакових відповідей на низку логічних питань. Жінка казала, що їде лікувати суглоби, чоловік, що діабет. "Дружина" повідомила, що вони знайомі 10 років, чоловік розповів, що знає її все своє життя, а також знав її попереднього чоловіка, який помер. Проживає "подружжя" також не разом".

Повідомлення Держприкордонної служби про псевдоподружжя. Скріншот.

За даними прикордонників, жінка погодилася на фіктивний шлюб за 82 тис.грн.

Чи побільшало намагань перетнути кордон особами, які уклали фіктивний шлюб – на це питання речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів ТСН.ua наступне: "Різкого збільшення немає, але є випадки, коли виявляємо таких осіб, які за кошти уклали шлюб між собою".

До цього Демченко додає, що в діях жінок, які допомогають військовозобов’язаним виїхати таким чином, є ознаки незаконного переправлення осіб закордон. Якщо справа дійде до суду та буде доведена провина, то таким жінкам загрожує від 3 до 5 років ув’язнення.

В той же час адвокати зазначають, що довести наявність фіктивного шлюбу вкрай складно, якщо кожна зі сторін стверджує, що шлюб є справжнім.

12 тисяч доларів за шлюб, який допоможе виїхати за кордон! На Волині затримали “сваху”

Раніше повідомлялось про те, що посередники вже "продають" ухилянтам жінок з інвалідністю.

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