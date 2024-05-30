Як оновлювати дані в ЦНАПі: чи треба записуватись в чергу та скільки чекати

Фахівчиня роз’яснила, як працюють установи в Києві та чи варто записуватися до електронної черги.

У соціальних мережах активно обговорюють новину про те, що військовозобов’язаним чоловікам, які хочуть оновити облікові дані у столичних ЦНАПах, неможливо записатися в електронну чергу, мовляв, вона вже зайнята на три місяці наперед.

А щоб оновити данні потрібно простояти у живій черзі декілька годин. Чи так це насправді, ТСН.ua поцікавився у Наталії Шамрай, директорки Департаменту (центру) надання адміністративних послуг.

Посадовиця запевняє, що для військовозобов’язаних, які хочуть оновити облікові данні не потрібно записуватися до електронної черги на прийом до ЦНАП.

"Послуга з оновлення даних неорієнтована на електронну чергу. Звісно, на інші послуги діє такий механізм, бо електронна черга – це сервіс, який ми можемо гарантувати. Але з урахуванням частих сигналів повітряної тривоги та відключення світла, зараз такий сервіс як прийом відвідувачів на конкретну годину – ми гарантувати не можемо. Тому зараз у нас в пріоритеті фізичне відвідування ЦНАПів, а не запис на конкретну годину прийому", - розповідає ТСН.ua Наталія Шамрай, директорка Департаменту (центру) надання адміністративних послуг.

Вона додає, що оновлення облікових даних займає понад 10 хвилин, але час очікування може дещо затягнутися.

"Зараз ми маємо дуже велике навантаження на ЦНАПи. Воно спричинене не лише послугою з оновлення даних військовозобов’язаних, а й іншими послугами, які надаються у центрах. Це і обслуговування ВПО та дуже велика потреба в ID-паспортах для 14-річних дітей, які закінчують школу. Тому у нас досить велике загальне навантаження на ЦНАПи. Але у випадку з військовозобов’язаними, наші фахівці намагаються робити так, щоб усе відбувалося дуже швидко", - додає Наталія Шамрай.

Вона зазначає, що відвідувачі мають розуміти, що в електронну чергу до ЦНАПу записуватися їм не обов’язково.

"Потрібно лише завітати до ЦНАПу , отримати талон електронної черги, яка організовує прийом в середині ЦНАП і потрапити на прийом до фахівця. Звісно, що деякий час потрібно зачекати. Але очікування точно не займе години. Але якщо комусь і це дуже важко, то є альтернатива – "Резерв+". Він завантажується на телефон і людині взагалі нікуди не потрібно ходити. Власне є три шляхи для оновлення облікових даних – вибір за громадянами", - підсумовує Наталія Шамрай.

Раніше ми писали, кому не треба оновлювати військово-облікові дані.

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