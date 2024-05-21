Мобілізація по-новому: як покарають тих, хто не оновив дані та не сплатив штраф

В парламенті заявили про відповідальність для тих, кто уникає уточнення відомостей про себе.

У Верховній Раді розтлумачили, що очікує тих ухилянтів, які не оновили дані та згодом мають наміри не сплачувати штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.

Цю ситуацію для ТСН.ua прокоментувала народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Ірина Фріз.

"Штрафи (від 17 тис. грн. до 25 тис. 500 грн.) встановлені за порушення військового обліку. Тобто це штрафи за неоновлення даних. У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в "сірій зоні", то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. Це передбачає кримінальну відповідальність, загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі", – каже Ірина Фріз.

Джерела ТСН.ua серед парламентарів зізнаються, що наразі не можуть чітко сказати про те, чи подвоюються несплачені штрафи, а також який саме термін надається для сплати – 10, 15 днів чи більше.

"Якщо казати відверто – коїться чехарда. Не дивлячись на те, що в законі начебто і прописано, але немає чіткого розуміння про порядок накладання і стягування штрафів", – розповів нам один з парламентарів.

Своєю чергою адвокати зазначають, що штрафи за порушення мобілізаційного законодавства не подвоюються.

"Ці штрафи встановлюються рішенням суду, за протоколом ТЦК чи відповідальної особи. В разі несплати відкривається виконавче провадження. Але треба розуміти, що виконавче провадження – це ще додаткові витрати – близько 10% від суми", – каже адвокат Сергій Старенький.

За його словами, чинне законодавство передбачає штрафи, які подвоюються в разі несплати і ті, які не подвоюються. "Подвоюються в разі несплати штрафи за порушення ПДР, але не всі", – уточнює Старенький.

"Є дуже багато правопорушень, штрафи за які не подвоюються. Наприклад, хуліганство, розпиття спиртних напоїв", – каже адвокат Микола Максимов.

За його словами, сплата штрафу також може означати, що особа визнала те, що скоїла правопорушення. До цього адвокат додає, що в разі несплати штрафу протягом місяця державні виконавці можуть змушувати особу сплатити необхідну суму.

Раніше повідомлялося про те, яке майно можуть забрати у ухилянтів.

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