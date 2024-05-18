Мобілізація по-новому: як працюватимуть в Києві ЦНАПи та які документи треба нести з собою

Обслуговування одного відвідувача займе 10 хвилин, але система нова і все залежить він навантаження.

З 18 травня всі ЦНАПи Києва розпочнуть приймати відвідувачів для оновлення облікових даних військовозобов’язаних.

Про готовність центрів до роботи ТСН.ua повідомила Наталія Шамрай, директорка Департаменту (центру) надання адміністративних послуг.

Тривалий час у столичних ЦНАПах не могли остаточно підтвердити, чи запрацюють вони з 18 травня у якості допоміжної ланки у мобілізаційному процесі.

Але, як розповіла нам Наталія Шамрай, увесь цей час велися підготовчі та організаційні роботи.

300 адміністраторів готові до роботи

"Законодавством було визначено, що ця послуга надається саме з 18 травня. Тож для цього державою були проведені певні організаційні заходи стосовно ухвалення необхідних підзаконних актів, налагодження роботи системи, підключення ЦНАПів до неї, навчання наших адміністраторів роботі у ній. Був проведений увесь спектр дій. І з суботи ми готові розпочати роботу", - розповідає ТСН.ua Наталія Шамрай, директорка Департаменту (центру) надання адміністративних послуг.

Вона додає, що з цієї суботи біля 300 адміністраторів розпочнуть роботу у Києві. Вони вже підключені до системи на 22 локаціях у столиці. До речі, одночасно розпочнуть роботу з прийому військовозобов’язаних і у інших містах України.

Але лише там, де вони працюють по суботах, якщо ж графік роботи інший, то вони запрацюють вже з понеділка.

"ЦНАПи міста Києва працюють з понеділка по суботу. Робочий час від 9:00 по 18:00 годину. В такому ж режимі ми будемо працювати і з цією послугою для військовозобов’язаних. До речі, вона одна з 450 видів послуг наших центрів, при цьому ми не будемо припиняти надавати інші послуги", - додає Наталія Шамрай.

Як проходитиме процес оновлення даних

Директорка департаменту розповіла, як буде проходити сам процес з обслуговування відвідувачів.

"Людина приходить до ЦНАПу та отримує талончик електронної черги, далі її будуть викликати до робочого місця адміністратора, де з нею працюватимуть. Нашому працівникові треба ідентифікувати особу відвідувача, тому потрібно пред’явити документ який посвідчує особу – паспорт або документ, який посвідчує особу через "Дію". Усі данні будуть внесені до системи – ПІБ, ідентифікаційний код, місце реєстрації, адреса електронної пошти (за наявності), номер мобільного телефону. Після цього на мобільний відвідувача прийде ідентифікатор, людина має перевірити правильність заповнення інформації і поставити свій підпис, що данні вірні. Далі система роздруковує витяг про те, що данні особи оновлено", - розповідає Наталія Шамрай.

Власне, цей документ стане підтвердженням того, що громадянин виконав вимогу закону та оновив особисті облікові данні. Цей витяг чоловік зможе надати до ТЦК та СП, або показати, якщо його зупинять для перевірки.

Чи потрібно мати військовий квиток?

Директорка додає що при відвідуванні ЦНАПу військовий квиток не потрібен.

"Зараз військовий квиток та паспорт у зв’язку з воєнним станом забовязані носити усі військовозобов’язані чоловіки. Але показувати військовий квиток нашому адміністратору не потрібно – він у нього не дивиться та не перевіряє. У нас немає таких повноважень. У ЦНАПі його пред’являти не потрібно", - пояснює Наталія Шамрай.

Цікаво, що дехто з киян почувши, що ЦНАПи запрацюють, почали ширити чутки, що у центрах начебто будуть чергувати представники ТЦК. "Це неправда. У кожного нашого працівника є своє робоче місце та є місця для відвідувачів. У ЦНАПах представників військкоматів точно не буде", - зауважує Наталія Шамрай.

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