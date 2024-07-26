Мобілізація по-новому: як працює електронне бронювання через "Дію"

Бронюванням через "Дію" скористалися вже понад 70 тисяч військовозобов'язаних. Хоча Мінцифри запустило її лише тиждень тому.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Що таке електронне бронювання

Нова функція у Дії запрацювала тиждень тому. Електронне бронювання обробляє інформацію з кількох державних реєстрів і закріплює у іншому державному застосунку "Резерв+".

Це інноваційний прорив - вихваляються розробники: "Всі процеси, які є в процесі бронювання, вони автоматизовані. Тобто, без участі людей все вирішується алгоритмами і перевірками автоматичними з реєстрів. І це підтверджують ті, хто застосунком уже скористався. Ми готували документ, накладали на нього електронний цифровий підпис і відправляли на адресу Мінцифри", - каже заступниця директора департаменту з розвитку е-послуг Мінцифри Валерія Трач.

Олена - юристка однієї з великих компаній, яка має статус стратегічного підприємства. Процес бронювання раніше займав від декількох тижнів до декількох місяців. Та щей з нюансами - до прикладу, коли керівник підприємства подавав великий список зі ста співробітників на бронювання, і по одному співробітнику виникало питання Генштабу чи Міноборони, увесь список повертали на доопрацювання. Тобто - треба було починати з початку.

Бронювання через "Дію"

Як працює електронне бронювання?

Необхідно, щоб підприємство було визнано критичним. Це ключова умова перед бронюванням. Інакше, керівник просто не побачить своє підприємство на порталі. Якщо з цим пунктом вирішено - перше, що відобразиться в "Дії" - ліміт військовозобов'язаних, які доступні до бронювання.

Далі він завантажує або списком, або навіть по одній особі, на бронювання підписується і заявку перевіряється системою. За кілька хвилин комп'ютер перевіряє установу, яка подає запит, співробітника і наявність цієї людини в реєстрах військовозобов'язаних. Якщо всі три перевірки пройдено успішно - керівник отримає результат у свій кабінет з ознакою по кожному співробітнику, а кожен із працівників в "Резерв+" побачить статус - заброньований він або ні.

Електронне бронювання

Якщо не працює електронне бронювання

Процес оформлення так званої відстрочки застосунок "Дія" може блокувати. Це стається переважно через відсутність працівника у реєстрах військовозобов'язаних

"Якщо в реєстрі особи немає, то тут же питання якраз до реєстру, внесення особи до реєстру, або, наприклад, зазвичай, якщо особи немає в реєстрі, це означає, що особа не стоїть на обліку в принципі, тому треба особі стати на облік", - йдеться у поясненні.

Ще одна з проблем - "Дія" не підтягне дані, якщо людина не працевлаштована за підприємством офіційно.

Що треба враховувати коли користуєшся застосунком бронювання - отримати офіційний витяг цього документу поки неможливо. Хоча воно автоматично підтягується на рік.

За тиждень послугою "Дія-бронювання" скористалися понад 70 тисяч осіб. І це лише у столиці та Київській області.

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