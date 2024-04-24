Мобілізація по-новому: як та кого покарають, якщо не з'явився до ТЦК протягом 60 днів

Сьогодні, 24 квітня, Міністерство оборони України повідомило, що новий Закон про мобілізацію набере чинності вже від 18 травня.

Однією з норм, яка стосується мільйонів українських чоловіків, є обов’язок оновити свої дані протягом 60 днів.

Яке покарання чекає на тих військовозобов’язаних, які перебувають на обліку та не оновили свої дані протягом 60 днів у ТЦК, ЦНАП або в електронному кабінеті військовозобов'язаного (після того, як закон набере чинності), та тих, хто не перебуває на обліку й також не оновив відомостей – про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Микола Максимов, який знається, зокрема, і на питаннях мобілізації.

Про очікуваний алгоритм дій він розповідає таке: "Якщо людина не оновила персональні дані, то ТЦК звертається до поліції, яка вносить цю людину до відповідної бази розшуку. Поліцейські будуть намагатися знайти цю людину".

За словами Максимова, враховуючи той факт, що таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч, цим не буде займатися карний розшук, проводячи, наприклад, білінг телефонів.

"Найімовірніше, в пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК. Після цього ТЦК направляє вимогу військовозобов’язаному за адресою, яка йому відома. Йдеться про вимогу з’явитися до ТЦК. Якщо протягом 10 днів від моменту отримання або неотримання цієї вимоги особа не з’явилася, ТЦК звертається до суду з позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом", – каже Микола Максимов.

До цього він додає: "Крім цього, судом може бути накладено штраф у діапазоні до 25 тис. грн. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками".

Якщо людина не перебуває на обліку та не оновила дані, то наслідки можуть настати після того, як у такої особи документи перевірять на вулиці, на блокпості.

Як зазначає адвокат, поліція матиме право доправити людину до ТЦК.

"Якщо ТЦК звертається до поліції з метою доставлення розшукуваної особи до ТЦК, то відбувається адміністративне затримання. До людини можуть бути застосовані заходи примусу, передбачені кодексом про адміністративні правопорушення. Тобто таку людину доправляють до ТЦК", – уточнює Микола Максимов.

Використають інформацію банків і пошти

На запитання про те, з якими реєстрами, інформацією працюватимуть ТЦК, якщо людина не перебуває на військовому обліку, адвокат відповідає так: "Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку, інформацію можуть надати державна міграційна служба, МВС. Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію до ТЦК".

В розшуку можуть опинитися 2 млн чоловіків

За словами Миколи Максимова, потенційно в розшук можуть оголосити близько 2 млн чоловіків відповідного віку.

"Я впевнений, що цей закон не спрямований на те, щоб поліція в масовому режимі когось розшукувала. Поліцейські максимум виїдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають", – каже адвокат.

Він додає: "Це більше спрямовано на те, щоб без вручення повістки людей одразу оголошувати в розшук. На сьогоднішній день якщо людина по повістці не з’явилася, тоді, безумовно, є розшук. А вони зробили так, щоб усі одразу потрапляли в розшук і всіх можно було б затримувати на вулиці. Це основна мета. Тому що зараз не можно затримувати, немає підстав, людина не в розшуку. А так 2 мільйони осіб можуть потенційно потрапити в розшук, якщо не оновлять дані. На законних підставах можна буде затримувати на вулиці".

Раніше повідомлялося про те, що в Мережі "рознесли" звістку про припинення консульських послуг чоловікам.

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