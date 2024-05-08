Мобілізація по-новому: як зміняться перевірки ТЦК на вулицях

За 10 днів набуває чинності новий закон про мобілізацію, але вже зараз багато українців обговорюють в соцмережах те, які права та обов’язки будуть у кожної зі сторін цього процесу – військовозобов’язаних та працівників ТЦК.

Як передбачається, оповіщення населення продовжиться в тому числі на вулицях. Які права та обов’язки з’являться у кожної зі сторін – про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Микола Максимов, який знається в тому числі і в питаннях мобілізації.

"За новим законом військовозобов’язаний повинен мати при собі військово-обліковий документ. Його треба пред’явити не тільки на вимогу поліцейського, але й працівника ТЦК. До цього не було вимоги носіння такого документа та пред’явлення працівникам ТЦК. Але при цьому військовозобов’язаного все одно не мають права затримувати, крім випадків, якщо він перебуває у розшуку Національної поліції. Якщо перебуває, то його мають право затримати, скласти адмінпротокол і доставити до ТЦК", - каже Микола Максимов.

На уточнююче питання про те, хто має право затримувати, адвокат відповідає чітко: "Тільки працівники поліції. Працівники ТЦК ні за старим законодавством, ні за новим не мають права затримувати".

За словами адвоката, заштовхування військовозобов’язаного до транспорта працівниками ТЦК є незаконним.

"Застосовувати силу мають право тільки працівники поліції. Якщо ж таке відбувається з боку працівників ТЦК, то треба намагатись фіксувати цей процес на відео. Треба попереджати працівників ТЦК, що це незаконне позбавлення волі, незаконне затримання і за це є відповідальність згідно статті кримінального кодексу України. Я бачив безліч відео про те, коли приверталась увага інших людей на вулиці, то людину відпускали", - каже адвокат.

До цього він додає: "В Україні є кримінальна відповідальність за публікування інформації про переміщення ЗСУ, техніки. Але незаконні дії працівників ТЦК знімати можно. Але не рекомендується викладати в інтернет. Це відео можно додавати до заяви в поліцію, ДБР про незаконне затримання".

Якщо на вулиці виписують повістку

За словами адвоката, законність заповнення порожнього бланка повістки на вулиці, а не вручення заздалегідь заповненої повістки – питання доволі дискусійне.

"Є певні юридичні питання до цього. Повістка містить підпис керівника ТЦК і туди вписують дані особи. Це питання вже обговорювалось, хтось намагався писати заяви до правоохоронних органів. Але це питання не вирішене, так продовжують робити", - каже Максимов.

Чи є право на дзвінок адвокату, правоохоронцям та рідним

Крім цього, адвокат прокоментував чутки про те, що у затриманих військовозобов’язаних забирають телефони, позбавляючи можливості зателефонувати, наприклад, адвокату чи рідним.

"Телефон є майном людини. Немає права його забирати. ТЦК фактично мають статус військових частин, керівництво часто приймає рішення про те, що телефони необхідно вимкнути. Але така норма тоді повинна виконуватись всіма особами, які перебувають у приміщенні ТЦК. Поза межами ТЦК людина має право на дзвінок адвокату, поліції та рідним. В будь-якому випадку, людині повинні надати можливість скористатись зв’язком, таке право повинно бути забезпечено", - каже Микола Максимов.

Раніше повідомлялось про те, що експерт назвав ймовірну кількість чоловіків, яких призовуть.

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