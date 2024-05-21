Мобілізація по-новому: яке майно можуть забрати у ухилянтів

Після набуття чинності нового законодавства про мобілізацію та штрафи, в Україні почали активно обговорювати перелік майна, яке уповноважені органи не можуть вилучити в разі, якщо боржник не сплатив штраф.

В той же час багато адвокатів, які знаються в тому числі і в питаннях мобілізації, нагадують, що в разі несплати штрафу, майно ухилянта, як і будь-якого боржника, може бути арештовано, вилучено та реалізовано на державному онлайн-аукціоні "СETAM", з вирученої суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. За даними юристів, арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі.

Як з’ясував ТСН.ua, станом на зараз на цьому аукціоні, який працює з 2014 року, реалізується безліч лотів, які донедавна були ще майном боржників. Наприклад, днями в соцмережах користувачі поширили інформацію, що державною виконавчою службою Миколаївської області реалізується найдивовижніший лот – упаковка дріждів. На сайті аукціону "CETAM" дійсно є така пропозиція, стартова ціна цього товару – 5 гривень. Вочевидь, виконавці арештували цю упаковку дріжджів, тому що нічого іншого арештувати можливості не було.

На аукціоні реалізуються і більш ліквідні речі – одяг боржників, побутова техніка, посуд.

Через те, що з моменту набуття чинності нового мобілізаційного законодавства пройшло достатньо мало часу, арештованого майна ухилянтів на цьому аукціоні немає.

"Боржниками у виконавчих провадженнях є фізичні та юридичні особи, з яких на підставі рішення суду стягується заборгованність. В тому числі за несплату боргів по аліментах, невиплаті заробітної плати роботодавцем та іншим фінансовим зобов’язанням. Переважно це заборгованність, яка виникає на підставі кредитних договорів та договорів позики", - повідомили ТСН.ua в пресслужбі "CETAM".

Крім цього, в "CETAM" додали наступне: "На аукціоні можно зустріти лоти за стартовою ціною менше однієї гривні, так і лоти, які коштують мільярди гривень. Зокрема, заводи, літаки, судна, ТРЦ тощо. Зазвичай купівля такого лота залежить в першу чергу від зацікавленності покупців в ньому".

Що конфісковують зараз у боржників:

Серед майна, яке було конфісковано у боржників та наразі реалізується, є чимало такого, продаж якого здатна здивувати.

Наприклад, наразі на цьому аукціоні продається арештована парова швабра, яка вже була у користуванні. Її ціна – 150 грн., Швабра арештована Центральним відділом ДВС у м. Миколаєві.

На онлайн-аукціоні продається швабра, яку конфіскували у боржника. Фото: setam.net.ua

Державні виконавці Хмельницької області арештували радіоприймач одного з боржників. Цей товар також реалізували на онлайн-аукціоні, за нього прохали та виручили 90 гривень.

Як вказано на сайті онлайн-аукціону, крім таких дрібниць як цукерки, посуд, одяг, реалізовувались телевізори, ноутбуки, домашні кінотеатри, меблі, які донедавна належали боржникам.

Раніше повідомлялось про те, кому не треба йти до ТЦК за новим законом про мобілізацію.

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