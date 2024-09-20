Мобілізація по-новому: які проблеми від повісток "Укрпоштою" і кому прийдуть перші

Повістки, які згенеровані у електронному реєстрі, вже почали розсилати військовозобов’язаним через "Укрпошту". Відомо, що від 17 вересня надіслано 6000 таких повісток.

ТСН.ua з’ясовував, хто стане отримувачем повісток – всі військовозобов’язані, чи лише ті, хто оновив облікові дані. А також про які проблеми з врученням повісток зазначають правознавці.

Хто першим отримає нові повістки?

За словами адвокатки Таміли Алексик, дані для генерації повісток, скоріш за все, були отримані з відкритих реєстрів та "Дії", до яких є доступ у Міноборони.

Фахівець додає, що перші повістки від "Укрпошти" отримають саме ті військовозобов’язані, які оновили свої дані до 16 липня.

"Гадаю, що першими будуть ті, хто оновив данні – бо інформація про них є в ТЦК та СП. Їх шукати не потрібно. А от інформацію про людей, які не оновили дані треба шукати, шляхом генерування інформації у "Дії", де багато хто зареєструвався, чи у інших реєстрах. Тобто тут ще потрібно, як то кажуть, напружитися і попрацювати, щоб виявити таких осіб", – розповідає ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик.

Мобілізація в Україні / Колаж ТСН.ua

Забуваємо про повістку в руки і під розпис

Багато хто з українців гадають, що повістку, як і раніше мають обов’язково вручити людині в руки під особистий підпис. Але це вже не так.

"Ті часи пройшли. Порядок вручення повісток прописаний у Постанові Кабміну №560 до нього внесли чимало змін. І з цього документу, мене найбільше тривожить пункт про особливості вручення повісток – якщо особа не отримала повістку особисто або її не було за місцем реєстрації, то вважається, що людина все рівно отримала повістку. Саме це у найближчому майбутньому створить чимало проблем", – запевняє Таміла Алексик.

Адвокатка додає, що тепер належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК та СП є:

Отримання поштового відправлення із підтвердженням цього факту

Відмова отримати поштове відправлення із відповідною відміткою про це

Проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних.

Проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.

Стукати у двері вже не будуть

Адвокатка зауважує, що надсилання повісток рекомендованими листами через "Укрпошту" спричинить багато проблем для українців.

"Я дуже сумніваюсь, що хтось буде ходити та вручати листи з повістками військовозобов’язаним або стукати до них у двері. Також навряд чи – це будуть повідомлення на телефон, бо для цього потрібно мати наявні контакти усіх призовників від 18 до 60 років. Тому гадаю, що це буде відповідна процедура, яка передбачена "Укрпоштою" – повідомлення про вручення. Лист буде зберігатися на пошті і у нього буде певний термін зберігання, коли людина має за ним прийти", – пояснює Таміла Алексик.

Повернувся з відрядження та став ухилянтом

Адвокатка зазначає, що такий порядок вручення повісток не враховує важливих обставин, які можуть виникати у громадян.

"Наприклад, чоловіку надсилають повістку поштою за місцем реєстрації, де він дійсно проживає. І ця людина зовсім не відмовляється отримувати повістку та прийти до ТЦК та СП. Але в момент надходження повістки чоловік знаходився у відрядженні і має офіційний документ, який це підтверджує. До речі, деякі відрядження, особливо міжнародні, можуть тривати місяць і більше. А після того як людина повернеться з відрядження, вона дізнається, що її записали до списку ухилянтів з купою усіх відповідних проблем. Але ж тимчасова зміна місця проживання та службове відрядження – різні речі", – зазначає Таміла Алексик.

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Змусять регулярно відвідувати пошту

Адвокатка додає, що чомусь цей момент не врахували законотворці під час підготовки закону про мобілізацію, а саме більш дієвого механізму вручення повісток.

"Таке враження, що ціль одна – розіслати якомога більше повісток, а що буде далі нікого не хвилює. Але ж, насправді, громадяни їх не отримають, бо за повісткою людей змушують йди – спочатку до поштової скриньки, де теоретично має буди повідомлення про вручення рекомендованого листа з повісткою, а потім ще до відділення пошти, щоб її забрати. А не прийдеш – ти ухилянт, з усіма наслідками", – підкреслює Таміла Алексик.

Масові оскарження та силова мобілізація

Фахівець прогнозує, що після масового розсилання повісток поштою у адвокатів розпочнеться справжній бум з документального підтвердження, що людина фізично не могла отримати повістку, бо знаходилася у відряджені або перебувала у лікарні.

"Якщо людина захворіла і потрапила до лікарні, як вона може відвідати поштове відділення, щоб забрати лист з повісткою? Вона навіть не знає про її існування. Людина може перебувати після операції, знаходитися на стаціонарному лікуванні. Вона не відмовляється отримати повістку, тому буде оскаржувати таке рішення у судовому порядку, хоча на це доведеться витратити чимало часу та здоров’я. Інше питання – для чого все це робиться. Гадаю, що тут ціль одна – посилення силової мобілізації. А от чи буде від цього користь – велике питання", – підсумовує Таміла Алексик.

Мобілізація в Україні / Колаж ТСН.ua

Що кажуть народні депутати?

Про проблеми з розсиланням повісток через "Укрпошту" заговорили і у Верховній Раді. Народний депутат Ігор Фріс, розповів, що на минулому тижні, його донці прийшла податкова вимога щодо погашення боргу з податку на нерухомість.

Хоча донька, за словами депутата, кожен рік його сплачує, а цього року їй навіть повідомлення не прийшло на реальну адресу.

"Натомість повідомлення прийшло на іншу адресу, мою, де донька не прописана та не проживає вже багато років. З’ясувалося, що "Укрпошта" поставила відмітку про те, що донька не проживає за своєю реальною адресою, не прописана там і листа від податкової не отримала. От така колізія. Але справа в тому, що схожа процедура передбачена і у законі про мобілізацію в частині вручення повісток поштою", – розповідає ТСН.ua Ігор Фріс, народний депутат України, голова підкомітету з питань діяльності органів юстиції, органів виконання покарань та пробації комітету ВРУ з питань правової політики.

Чим загрожує не та відмітка на пошті

Ігор Фріс додає, що подібні дії на "Укрпошті", можуть загрожувати тим, що військовозобов’язаним будуть ставити відмітки, що вони не отримували повісток і не проживають за вказаними адресами.

"А це потягне за собою одночасне право органів ТЦК звертатися до суду щодо примусового приводу такої особи та обмеження її у праві керувати транспортним засобом, а в подальшому, у разі неспроможності оплатили штраф 17-25 тисяч гривень за порушення закону про мобілізацію, органами виконавчої служби накладатимуть арешти на рахунки та нерухомість таких громадян", – пояснює народний депутат.

Він додає, що людина навіть не буде підозрювати, що хтось її кудись викликає. Адже повістки вже ніхто під особистий розпис не принесе, а на пошті вони будуть відмічатися як неотримані, що дозволить ТЦК застосовувати процедуру превентивного примусу для таких осіб та в подальшому обтяження їх рахунків та нерухомості.

Мобілізація в Україні / Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Хаос через відмітку про отримання

Народний депутат каже, що прогнозує фантастичне навантаження на судову систему та органи виконавчої служби.

"Я навіть не підберу слів, яким великим може буде це навантаження. Адже для органів ТЦК – це прямий обов’язок застосовувати відповідну процедуру у разі неотримання повістки або у разі відмови особи від прийняття повістки. Військкоми одразу включатимуть примусову процедуру, тобто людину, яка б сама прийшла до ТЦК, туди можуть привезти силою", – зазначає народний депутат.

Суди завалять зверненнями від ТЦК

Ігор Фріс додає, що коли ухвалювався закон про мобілізацію, то він попереджав колег-депутатів про можливі наслідки.

"Але мене ніхто з колег не слухав, казали: "вперед, вперед, побігли далі". Поспішили. Тепер, коли все це дійде до реального масового розсилання повісток, може статися так, що велика їх кількість виявиться неотриманою або ж повернутою до ТЦК, через неотримання, або через відсутність особи за місцем реєстрації. Гадаю, вже через місяць на ТЦК чекає космічне навантаження, буде масовий вал звернень до суду по таких повістках. Суди будуть завалені зверненнями від ТЦК та забезпечувальних процедур щодо накладення арештів", – підсумовує Ігор Фріс.

Раніше ТСН.ua розповідав про зниження призовного віку мобілізації від 60 до 50 років: чи готовий на це Генштаб.

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