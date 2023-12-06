Мобілізація по-новому і повістки на імейл: які зміни готує Рада в новому законопроєкті

Якщо народні депутати встигнуть врегулювати всі дискусійні моменти, то цей законопроєкт має всі шанси бути зареєстрованим уже цього тижня.

Верховна Рада готує законопроєкт про зміни щодо проведення мобілізації в Україні. Документ передбачає нові норми вручення повісток, норми щодо відстрочки від служби та прав військовозобовʼязаних.

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Нардепи – члени Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки напрацювали законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів, пов'язаних з удосконаленням питань мобілізації, військового обліку, проходження військової служби. Про це повідомив член комітету, представник президента в парламенті Федір Веніславський.

Законопроєкт про зміни до мобілізації – що він передбачає

Повістки через електронну пошту

В законопроєкті про зміни до мобілізації депутати планують прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але й через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто військовозобов’язаним на поштову скриньку надсилатимуть сповіщення про надходження рекомендованого листа з повісткою в ньому, а сам лист працівники пошти видаватимуть людині особисто. Це так звана публічна повістка.

"Щодо актуальності електронних поштових скриньок, у нас уже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних і призовників, який міститиме всі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людині зловживати тим, що вона нібито не отримує повістку і не порушує закон", – пояснив Веніславський.

Повістки зможуть вручати не лише працівники ТЦК

Законопроєкт передбачатиме, що повістки можуть бути вручені не лише представниками ТЦК, але й органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади. До цих заходів долучатимуться і військові адміністрації.

Веніславський зауважив, що в чинному законі насправді передбачено, що згадані органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони часто уникають своїх обов'язків.

Повістка

Треба буде постійно мати із собою документ про військовий облік

Документ передбачатиме, що в період воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані (особи віком від 18 до 60 років) повинні будуть постійно мати із собою документ про перебування на військовому обліку. Це окрім документа, що посвідчує особу.

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Документи про перебування на військовому обліку треба буде пред'являти представникам ТЦК та СП. Як пояснив Веніславський, усе задля того, "щоб не доводилося долучати поліцію для вручення повістки і мінімізувати ризики можливих конфліктних ситуацій".

Відстрочка від мобілізації

У проєкті закону будуть уточнені підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Таким чином планується припинити зловживання.

Як пояснив Веніславський, відстрочку від мобілізації матиме той військовозобов’язаний (-на), у якого (якої) на утриманні перебуває:

недієздатна особа;

неповнолітня дитина;

чоловік / дружина із першою або другою групою інвалідності;

інші недієздатні члени сім'ї (батько / мати – першого ступеня спорідненості).

Депутат наголосив, що відстрочка надаватиметься лише в тому разі, якщо немає інших осіб, які законом уповноважені забезпечувати догляд і піклування згаданих категорій.

Відстрочка для студентів – здобувачів другої освіти

Депутати планують прописати в законопроєкті право на відстрочку від призову на військову службу лише для тих студентів, які здобувають наступний рівень освіти. Наприклад, якщо після здобуття ступеня магістра особа вступає на аспірантуру.

"Тобто особи, які після однієї вищої освіти здобувають другу вищу освіту – того ж рівня або нижчого рівня, – для них відстрочки не буде", – уточнив член Комітету з питань нацбезпеки та оборони.

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Права на відстрочку не матимуть і ті, хто, наприклад, отримав диплом магістра та юридичну освіту, а потім вирішив вступити на здобуття другої освіти на стаціонар уже за іншою спеціальністю (філолог чи педагог). Це вже не вважатиметься послідовною освітою.

Особливий період та обов’язки військовозобов’язаних

У законопроєкті буде уточнення, що таке особливий період. Так, у документі міститиметься визначення, що особливий період – це період, який настає від моменту ухвалення рішення про проведення мобілізації і триває до моменту демобілізації та закінчення воєнних дій.

В законопроєкті також будуть удосконалені питання щодо обов'язків військовозобов'язаних. Так, у разі запровадження воєнного стану військовозобов’язані повинні будуть з'явитися до ТЦК та СП, а резервісти – до відповідних військових частин.

В документі пропишуть загальні правила проведення мобілізації та обов'язки військовослужбовців і військовозобов'язаних, які перебувають на обліку в усіх складових сектору безпеки й оборони. Веніславський уточнив, що окрім ЗСУ, йдеться і про ГУР Міноборони, і про Службу зовнішньої розвідки, де ведеться окремий військовий облік. Тобто нові правила поширяться на всіх військовозобов'язаних, незалежно від того, на якому обліку вони стоять.

Чи будуть зміни щодо призовного віку

Як повідомив Веніславський, у цьому законопроєкті не міститимуться питання щодо призовного віку на військову службу за мобілізацією.

Нардеп зазначив, що робота над законопроєктом і дискусії ще тривають. Проте є всі шанси зареєструвати цей документ у фінальному вигляді вже до кінця тижня.

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Нагадаємо, в листопаді секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив про плани держави використовувати комерційні рекрутингові компанії для проведення більш цілеспрямованої мобілізації та поповнення лав ЗСУ. Тобто ці компанії гарантуватимуть мобілізованим, що вони будуть виконувати ті ролі, які відповідають їхнім навичкам, а не просто вирушатимуть на фронт у невідомість.

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