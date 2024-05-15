Мобілізація по-новому: з якими хворобами очей не візьмуть на службу

Із ухваленням нового закону про мобілізацію в Україні відбулися суттєві зміни, які стосуються визначення придатності до військової служби.

Одним із ключових нововведень закону про мобілізацію став оновлений список вад зору, з якими не беруть на слудбу в армії.

Далі розглянемо усі хвороби очей, з якими не беруть у ЗСУ.

Новим законом про мобілізацію скасовано статус обмежено придатного до військової служби. Тепер військово-лікарська комісія зможе зробити тільки два висновки придатності до військової служби: придатний і непридатний.

Відтак, особи, які мали статус обмежено придатних повинні впродовж 9 місяців із моменту публікації закону повторно пройти військово-лікарську комісію, за результатами якої буде надано новий висновок.

З якими хворобами очей не мобілізують

Непридатними до військової служби з виключенням із військового обліку визнаються ті особи, що мають:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби усіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр;

сліпота одного або обох очей;

відсутність одного чи обох очних яблук.

Таблиця для перевірки зору

Придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони вважаються люди, у яких:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на одному оці або помірно виражені на обох очах;

різко виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або на обох очах;

різко виражені з прогресуючим, значно вираженим зниженням зорових функцій та частими загостреннями на одному оці або помірно виражені на обох очах;

будь-яка етіологія на одному або обох очах після успішного хірургічного лікування;

усі форми глаукоми Н40-Н42 у розвиненій стадії на одному оці або у початковій стадії одного або обох очей;

зорові розлади, пов’язані з хворобами м’язів ока, порушенням співдружніх рухів, усі форми косоокості Н49-Н51 за відсутності диплопії;

співдружня косоокість за відсутності бінокулярного зору;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 6,0 дптр і до 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 дптр;

гострота зору обох очей з корекцією до 0,5;

гострота зору одного ока з корекцією вище 0,5 при гостроті зору другого ока з корекцією до 0,2;

Тимчасово непридатними (потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків) є люди зі станом після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування.

Слід зазначити, що повністю придатними до проходження військової служби визнаються особи, в яких діагностовано:

незначно виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви, помірні або незначно виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або обох очах без порушення зорових або рухових функцій очей;

офтальмогіпертензія на одному або обох очах;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 3,0 дптр і до 6,0 дптр;

астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 2,0 дптр і до 3,0 дптр;

дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу.

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