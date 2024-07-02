Мобілізація по-новому: з’явився новий обов’язковий документ ТЦК

Після низки скандалів, пов’язаних з врученням повісток, в умовах триваючої мобілізації в Україні затвердили нову форму посвідчення, яке повинно бути у тих працівників ТЦК, які здійснюють оповіщення.

Як це вплине на мобілізацію та чи зменшить кількість можливих конфліктів – про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який знається зокрема і в питаннях призову.

"Я вважаю, що затвердження такого посвідчення - правильний крок. Це зроблено для того, щоб не було зловживань. А вони можуть бути колосальні", - каже Роман Сімутін.

Та додає: "А скільки було випадків, коли особи просто вдягали форму, начебто затримували та пропонували відкупитись? Я вважаю, що надмірна влада силовиків призводить до незворотних процесів в державі".

В той же час Роман Сімутін звертає увагу на те, що зараз повістки вручають і без цих посвідчень: "Але тепер пересічному громадянину буде складніше сказати, звертаючись до перевіряючого, що в останнього немає повноважень".

Але при цьому адвокат звертає увагу на те, що в новому посвідченні працівника ТЦК написано, що це – "службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки".

"Те, що вони можуть вручати повістку, не означає, що вони можуть виписувати її", - висловлює думку адвокат та додає, що згідно законодавства повістка повинна бути сформована, а потім вже вручатись.

Резюмуючи, Сімутін каже, що затвердження нового посвідчення впорядковує процес оповіщення: "Щоб не було хаосу. Якщо ж у працівника ТЦК не буде такого посвідчення, то у нього не виникає обов’язку вручати повістку".

Посилена мобілізація від 18 травня! Що потрібно знати та чого очікувати військовозобов'язаним?

Раніше повідомлялось про те, що названо сценарії нової мобілізації після 16 липня.

Читайте також: