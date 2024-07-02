Мобілізація по-новому: з’явився новий обов’язковий документ ТЦК

За словами адвоката, вручення повістки без цього посвідчення можно вважати сумнівним.
Після низки скандалів, пов’язаних з врученням повісток, в умовах триваючої мобілізації в Україні затвердили нову форму посвідчення, яке повинно бути у тих працівників ТЦК, які здійснюють оповіщення.
Як це вплине на мобілізацію та чи зменшить кількість можливих конфліктів – про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який знається зокрема і в питаннях призову.
"Я вважаю, що затвердження такого посвідчення - правильний крок. Це зроблено для того, щоб не було зловживань. А вони можуть бути колосальні", - каже Роман Сімутін.
Та додає: "А скільки було випадків, коли особи просто вдягали форму, начебто затримували та пропонували відкупитись? Я вважаю, що надмірна влада силовиків призводить до незворотних процесів в державі".
В той же час Роман Сімутін звертає увагу на те, що зараз повістки вручають і без цих посвідчень: "Але тепер пересічному громадянину буде складніше сказати, звертаючись до перевіряючого, що в останнього немає повноважень".
Але при цьому адвокат звертає увагу на те, що в новому посвідченні працівника ТЦК написано, що це – "службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки".
"Те, що вони можуть вручати повістку, не означає, що вони можуть виписувати її", - висловлює думку адвокат та додає, що згідно законодавства повістка повинна бути сформована, а потім вже вручатись.
Резюмуючи, Сімутін каже, що затвердження нового посвідчення впорядковує процес оповіщення: "Щоб не було хаосу. Якщо ж у працівника ТЦК не буде такого посвідчення, то у нього не виникає обов’язку вручати повістку".
Раніше повідомлялось про те, що названо сценарії нової мобілізації після 16 липня.
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