Мобілізація по-новому: Залужний висунув чіткі вимоги, але згодні не всі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і міністр оборони Рустем Умєров зробили потужну заяву! Що відбувалося на першому засіданні комітету Ради щодо законопроєкту про мобілізацію? На чому наполягають головком ЗСУ і міністр оборони та чи перепишуть законопроєкт? Про всі гучні деталі першого дня обговорення мобілізаційного документа – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Мобілізаційні пристрасті

73 сторінки, і до положень на кожній сторінці є питання та уточнення! 4 січня парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядав урядовий проєкт закону про мобілізацію. До засідання долучилися головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник Міноборони України Рустем Умєров і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала. У ЗМІ вже з’явилася інформація, що на засіданні вирували пристрасті. Емоційними були обговорення і щодо норм по інвалідності, і щодо електронних повісток. Валерій Залужний з деякими запропонованими нормами жорстко не погоджувався. Зокрема, за словами нардепів, які були присутні на комітеті, залізний генерал виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і засуджених. Проте головнокомандувач і міністр оборони вважають, що посилення мобілізації необхідне. Залужний зазначив, що армії потрібні люди. Він обґрунтував свою позицію тим, що росія вже призвала 400 тисяч і на червень готує ще кілька сотень тисяч людей.

"Ким мені воювати? Або звертатися до світу і там просити людей, або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите", – сказав Залужний.

Головком запевнив, що кожне життя намагатимуться зберегти: "На кожного призваного по 80 днів навчання буде. Але дайте мені людей".

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Також у ЗМІ повідомляють, що на комітеті були присутні міністр освіти та науки Оксен Лісовий, голова Нацполіції Іван Вигівський і міністр Кабміну Олег Немчинов. Вони нібито просили не ухвалювати в такому вигляді законопроєкт і переймалися питанням мобілізації вчителів і поліцейських.

Костенко – про мобілізаційний законопроєкт

Ще трохи деталей вдалося дізнатися від секретаря комітету та народного депутата Романа Костенка. За його словами, документ складається із 73 сторінок, і серед учасників засідання комітету було чимало запитань до передбачених ним норм. Про це нардеп розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Костенко зазначив, що документ, який розглядали – це урядовий законопроєкт, тож не стояло питання зміни тих чи інших норм, обговорювали пропозиції.

Мобілізаційний законопроєкт перепишуть?

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Раніше повідомлялося, що законопроєкт таки перепишуть. Про це заявила нардепка від "Слуги народу", заступниця голови Комітету з питань інформаційної політики ВР Євгенія Кравчук в ефірі національного телемарафону.

Кравчук нагадала про зауваження від уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, який звернув увагу на неконституційні норми в документі. Також парламентарка визнала і потенційну корупційну небезпеку тексту.

Альтернативний законопроєкт

На випередження вирішив спрацювати народний депутат України Олексій Гончаренко. Він уже подав до Верховної Ради альтернативний законопроєкт про мобілізацію з певними правками щодо термінів демобілізації: через 18 місяців, а не 36, як хоче уряд.

Розуміємо, що роботи у нардепів ще багато. Засідання комітету триватимуть до 6 січня включно. Тож чекаємо на фінальну версію мобілізаційного законопроєкту.

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Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі впродовж трьох днів розглядатиме законопроєкт про мобілізацію. Разом із посиленням процесу мобілізації до ЗСУ в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобов'язаних. Умова проста – вихід із тіні та сплата податків. Зазнали змін і правила перетину кордону народними обранцями.

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