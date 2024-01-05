Мобілізація по-новому: Залужний висунув чіткі вимоги, але згодні не всі

Про всі гучні деталі першого дня обговорення мобілізаційного документа – в ексклюзиві TSN.UA.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і міністр оборони Рустем Умєров зробили потужну заяву! Що відбувалося на першому засіданні комітету Ради щодо законопроєкту про мобілізацію? На чому наполягають головком ЗСУ і міністр оборони та чи перепишуть законопроєкт? Про всі гучні деталі першого дня обговорення мобілізаційного документа – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.
Мобілізаційні пристрасті
73 сторінки, і до положень на кожній сторінці є питання та уточнення! 4 січня парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядав урядовий проєкт закону про мобілізацію. До засідання долучилися головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник Міноборони України Рустем Умєров і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала. У ЗМІ вже з’явилася інформація, що на засіданні вирували пристрасті. Емоційними були обговорення і щодо норм по інвалідності, і щодо електронних повісток. Валерій Залужний з деякими запропонованими нормами жорстко не погоджувався. Зокрема, за словами нардепів, які були присутні на комітеті, залізний генерал виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і засуджених. Проте головнокомандувач і міністр оборони вважають, що посилення мобілізації необхідне. Залужний зазначив, що армії потрібні люди. Він обґрунтував свою позицію тим, що росія вже призвала 400 тисяч і на червень готує ще кілька сотень тисяч людей.
"Ким мені воювати? Або звертатися до світу і там просити людей, або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите", – сказав Залужний.
Головком запевнив, що кожне життя намагатимуться зберегти: "На кожного призваного по 80 днів навчання буде. Але дайте мені людей".
Також у ЗМІ повідомляють, що на комітеті були присутні міністр освіти та науки Оксен Лісовий, голова Нацполіції Іван Вигівський і міністр Кабміну Олег Немчинов. Вони нібито просили не ухвалювати в такому вигляді законопроєкт і переймалися питанням мобілізації вчителів і поліцейських.
Костенко – про мобілізаційний законопроєкт
Ще трохи деталей вдалося дізнатися від секретаря комітету та народного депутата Романа Костенка. За його словами, документ складається із 73 сторінок, і серед учасників засідання комітету було чимало запитань до передбачених ним норм. Про це нардеп розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
Костенко зазначив, що документ, який розглядали – це урядовий законопроєкт, тож не стояло питання зміни тих чи інших норм, обговорювали пропозиції.
Мобілізаційний законопроєкт перепишуть?
Раніше повідомлялося, що законопроєкт таки перепишуть. Про це заявила нардепка від "Слуги народу", заступниця голови Комітету з питань інформаційної політики ВР Євгенія Кравчук в ефірі національного телемарафону.
Кравчук нагадала про зауваження від уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, який звернув увагу на неконституційні норми в документі. Також парламентарка визнала і потенційну корупційну небезпеку тексту.
Альтернативний законопроєкт
На випередження вирішив спрацювати народний депутат України Олексій Гончаренко. Він уже подав до Верховної Ради альтернативний законопроєкт про мобілізацію з певними правками щодо термінів демобілізації: через 18 місяців, а не 36, як хоче уряд.
Розуміємо, що роботи у нардепів ще багато. Засідання комітету триватимуть до 6 січня включно. Тож чекаємо на фінальну версію мобілізаційного законопроєкту.
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Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі впродовж трьох днів розглядатиме законопроєкт про мобілізацію. Разом із посиленням процесу мобілізації до ЗСУ в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобов'язаних. Умова проста – вихід із тіні та сплата податків. Зазнали змін і правила перетину кордону народними обранцями.
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