Мобілізація по-одеськи: чоловіки у формі жорстко затримали перехожого, поваливши на землю

Військові прокоментували відео, на якому люди в формі намагаються затримати чоловіка. Дописувачі в соцмережах стверджують, що, начебто, йдеться про намагання вручити повістку в Одесі.

Своєю чергою, в офіційному коментарі для ТСН.ua військові цього не спростували та поки не підтвердили.

"На відео можно побачити, що людину не б’ють, а хапають. Ми розбираємось з цією ситуацією та готуємо відповідно офіційну інформацію", - повідомила нам речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

На наше уточнююче питання, чи відомо попередньо про те, чи є представниками військкомату люди в формі, Гуменюк відповіла нам так: "Ми це з’ясовуємо".

У коментарі "Суспільному" Наталія Гуменюк повідмоляла, що вона не виключає впливу людського фактору на такі події.

"Ми кожного дня інструктуємо підрозділи, які виходять з рейдами в таку роботу. Але, на жаль, людський фактор є людський фактор. Ми зараз розбираємося, що це таке, хто на цьому відео і чи дійсно це так, як є. Тому що у більшості випадків дійсно є некоректна поведінка персоналу, але все ж таки вона подається з додатковим присмаком коментарів, які не відповідають дійсності", - пояснила речниця.

Речниця ОК "Південь" додала, що дуже часто користувачі соцмереж побутове затримання сприймають, як вручення повісток.

Нагадаємо, в Одесі військові силоміць затримали та відвезли до службового приміщення чоловіка під час спроби вручити йому повістку. Це пояснили тим, що військовозобов’язаний громадянин безпідставно ображав та принижував співробітників центру комплектування та соцпідтримки.

Раніше в Одесі спалахнув ще один скандал: виявилося, що нібито працівники військкомату пересуваються на авто швидкої, щоб вручати повістки. Командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив, що триває розслідування інциденту.

Читайте також: