Мобілізація по-одеськи: новий скандал із ТЦК шокував українців (відео)

Одеський ТЦК вже традиційно світиться у новинах зі своїми способами мобілізації. І от знову скандал. Містяни просто шоковані.

Що трапилося цього разу, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Новий скандал в Одесі

Вже чи не традиційно місцеві працівники ТЦК залітають до маршруток і намагаються витягнути чоловіків, принаймні так стверджують місцеві пабліки. Нове відео вже стабільного способу мобілізації одеських воєнкомів з’явилося 23 січня.

Одесса лидер по колличеству нападений ТЦК на маршрутки и общественный транспорт



Террористы тупо вламываются и захватывают людей



Скоро начнут захватывать женщин и детей? pic.twitter.com/dxVBzUHUXD — Boris Grigorovich (@Gri_Bor) January 23, 2024

“Кіпіш” не вперше

Ці відео миттєво розлетілися мережею, адже напередодні подібний скандал вже був. Тоді скандал із ТЦК у маршрутці закінчився прокляттям, нібито білої відьми. Попри те, що представник військкомату сказав, що сам лише нещодавно повернувся з-під Бахмута, жінка його прокляла, поки заступалася за іншого чоловіка.

ТЦК ніхто не слухає

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що подекуди військкоми не заходять у сам транспорт, а просять по-доброму чоловіків віком від 27 років вийти з салону для перевірки документів. Втім, ніхто не реагує.

Конфлікти через відео

В інших випадках заходять до маршрутки, і починаються конфлікти. Люди їх виганяють, особливо гвалт піднімають жінки. Здебільшого конфлікти через відеозйомку.

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Жорін висловився про скандали в Одесі

Днями, після чергового скандалу в Одесі на захист військових став майор ЗСУ, екскомандир полку Азов, заступник 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він зазначив, що серед працівників ТЦК й справді багато бійців з передової, котрі пережили тяжкі поранення, і зазначив, що люди до усіх цих людей мають ставитися з повагою.

Але й не заперечує, що є працівники ТЦК, які переходять межі, а отже — мають за це відповідати.

Реакція ТЦК і чому такі методи не допомагають в мобілізації

На подібні скандали в Одеському ТЦК вже не реагують, принаймні, немає жодного коментаря на офіційних сторінках в соцмережах. Звісно, що за порушення прав громадян винні мають відповідати, втім і нікуди не подівся ворог, війну за нас ніхто не виграє.

Але нині складається відчуття, що й дихати не можна — суцільні заборони, обмеження і порушення прав людини. Мобілізація потрібна, але от такі силові протиправні методи зовсім не мотивують.

Заява Зеленського

Водночас днями президент України Володимир Зеленський у своєму новому інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News заявив, що не бачить потреби мобілізовувати пів мільйона людей на війну.

“Я на сьогодні, я особисто, не бачу поки що потреби мобілізувати півмільйона людей, я вважаю так. Не тому, що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатися. Просто, це не тільки життя, життя номер один, а друга історія — це є відповідні дії, і є відповідні операції, і тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що півмільйона треба мобілізувати. А третє, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші, і якби хто там не ставився, всі ці фінанси, вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб всі зрозуміли, всі ці заробітні плати для наших військових — все це дає український бюджет. І тому коли ми говоримо півмільйона, треба думати, є запит, треба правильно все рахувати”, — зазначив президент.

А що із законопроєктом?

Водночас досі не ясно, яким в кінцевому варіанті ми побачимо законопроєкт про мобілізацію, адже досі у Раді не бачили новий варіант багатостраждального документу.

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