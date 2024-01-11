Мобілізація по-одеськи: ТЦК знімає чоловіків з маршруток і "пакує" у буси – соцмережі

"Пакують" не тільки на вулиці, але й у маршрутках та тролейбусах – в Одесі ТЦК зупиняють громадський транспорт просто посеред маршруту та шукають там чоловіків призовного віку. Однак, не гребують військкоми і нажитися на тих, хто прагне "відкосити" від армії.

В Одесі представники ТЦК перевіряють документи у маршрутках та тролейбусах, а також просять чоловіків вийти з громадського транспорту. Через це між працівниками ТЦК та громадянами виникають конфлікти.

Про гучні мобілізаційні скандали йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

ТЦК у маршрутках та тролейбусах

Знову "лагідна" мобілізація у громадських місцях – в Одесі військкоми разом із поліцією вже не просто стоять на зупинках громадського транспорту та чекають на чоловіків, які підлягають мобілізації, а навіть заходять до маршруток та тролейбусів. Скоріш за все, щоб не мерзнути та швидше виконати поставлений керівництвом план.

У громадському транспорті військкоми перевіряють документи у чоловіків та просять їх "на вихід". А далі, кажуть очевидці, просто заштовхують у мікроавтобуси, які стоять поруч.

Перехожі та пасажири транспорту, які стали свідками мобілізаційних заходів, розповідають, що поліції та представників ТЦК дуже багато по місту. І займаються вони саме пошуком військовозобов’язаних.

Виявляється, що громадський транспорт – це одне із основних місць, де військкоми шукають майбутніх захисників. На жаль, такі дії часто закінчуються конфліктами з пасажирами. Про це свідчать численні відео, що з’являються у місцевих соцмережах та пабліках.

ДБР працює

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Ну а поки одні виконують мобілізаційний план, інші його нещадно провалюють. Та ще й заробляють на цьому. Точніше заробляв. Детективи ДБР повідомили про підозру працівнику Білгород-Дністровського РТЦК та СП, який за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації.

Суми ділок підіймав чималі. За 2 тисячі доларів робив клієнтам документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за 3 тис. доларів чоловіки могли ще й знятись з військового обліку.

▶На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Мобілізація по-одеськи! ТЦК знімає чоловіків з маршруток і “пакує” у буси!