Мобілізація посилюється: чоловікам може знадобитись дозвіл на отримання зарплати від військкомату та суду

Попри кулуарні твердження депутатів про вилучення однієї з найскандальніших норм нового законопроєкта про мобілізацію - пункт про блокування банківських рахунків, і, відповідно, зарплат ухилянтів в оновленому документі залишився.

Він прописаний окремо та виглядає так: "Провадження у справах за зверненням територіального центру комплектування та соціальної підтримки при здійсненні ним визначених законом повноважень здійснюється на підставі щодо:

накладення арешту на кошти та інші цінності особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах – на строк до виконання такою особою вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом".

Іншими словами, якщо ця норма залишиться, то керівник військкомату може звернутись до суду із заявою про блокування рахунків ухилянта. Своєю чергою, суд може заблокувати рахунки, а може відхилити таке прохання. На оскарження рішення законопроєктом пропонується лише 15 днів.

Юристи, які спеціалізуються на темі мобілізації в тому числі, кажуть, що на їхню думку ця норма все ж таки буде вилучена, тому що фактично позбавляє легально працюючу людину чесно зароблених засобів для існування.

"Це буде чітке зловживання. Як і коли можуть звертатись (військкомати до суду – Ред.)? Вони будуть звертатись до суду, не враховуючи презумпцію невинуватості. Наміри блокування рахунків – це посягання на твою приватну власність. Я вважаю, що деякі пункти про обмеження прав перетягнуть (в закон – Ред.), деякі трансформують, а норму про блокування – її не буде. Якщо ця норма залишиться, то вона позбавляє людину коштів на існування", - каже в коментарі для ТСН.ua адвокат Роман Сімутін.

Коментуючи ситуацію, Роман Сімутін задається питанням: "Який доказ буде подаватись до суду про те, що людина не з'явилась до ТЦК? А те, що людина не з'явилась – це буде потрібно довести".

До цього адвокат додає, що через норму про ймовірне блокування рахунків зараз прогнозується те, що військовозобов'язані можуть масово знімати свої депозити. Це, своєю чергою, може призвести до погіршення ситуації в банківській системі.

Джерела ТСН.ua у Верховній Раді кажуть, що парламентська більшість станом на сьогодні ще вивчає законопроєкт, тому ще не визначилась, чи буде голосувати за законопроєкт з нормою про блокування коштів чи буде вимагати внести правку.

"Є думка прибрати цю норму. Скоріш за все так і буде", - повідомив нам один з депутатів "Слуги народу".

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